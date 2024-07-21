爭取連任中評會主委 賴瑞隆：貫徹黨紀讓民眾重拾對民進黨信心

民進黨立委、現任中評會主委賴瑞隆今日出席民進黨全代會，並表態爭取連任中評會主委。（記者方賓照攝）

2024/07/21 14:08

〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨第二十一屆第一次全國黨員代表大會今（21）日下午登場，會中將進行中執委、中常委及中評委選舉。民進黨立委、現任中評會主委賴瑞隆受訪時表示，這次中評委主委選舉，會努力爭取大家的支持，這2年來中評會全力貫徹黨紀，在2022年選舉重挫後重整旗鼓，讓民眾重拾對民進黨的信心。

賴瑞隆表示，這次中評委主委選舉，會努力爭取大家的支持，這兩年來中評會全力貫徹黨紀，開了12次的會議，也做了相當多處分，目標就是希望能團結民進黨，希望透過改革讓各界重拾對黨執政的信心。這次12次的處分內，中評會開除了200多位黨員，有很多人被停權，不分派系大家共同合作，皆未用任何表決，這非常成功而團結的中評會會議。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆指出，這段期間，民進黨從過去的谷底往上攀升，從2022年選舉遭到重挫，到了台南市議長、高雄市議長，都在大家不看好的狀況下取得了勝利，後來以各項的黨紀處分，也讓人民重拾對民進黨執政的信心。

他強調，唯有落實與貫徹黨紀，才有團結的民進黨，給予人民改革、進步形象，未來將繼續來爭取黨公職的支持，期盼今日選舉結果順利圓滿。期盼作為執政的民進黨，肩負起守護台灣與民主的責任，繼續與全體國人一起向前走，走向全世界。

面對媒體追問2026年高雄市長選舉布局，賴瑞隆表示，2026地方、2028中央都是重要的選舉，每位從政同志都有相關責任，讓台灣與國家更好，大家就兄弟登山各自努力，繼續來加油，相信人民是期盼一個良性的競爭。

賴瑞隆說，民進黨有優良傳統，內部競爭結果出爐後就會立即團結一致，所有優秀同志大家一起努力，為台灣繼續來加油，相信最後結果都會非常順利與圓滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法