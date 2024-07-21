為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

民進黨全代會登場 賴清德、蕭美琴先後抵達

民進黨全代會下午登場，今將改選黨內權力核心，總統暨民進黨主席賴清德稍早已抵達。（記者方賓照攝）

民進黨全代會下午登場，今將改選黨內權力核心，總統暨民進黨主席賴清德稍早已抵達。（記者方賓照攝）

2024/07/21 13:51

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨全代會下午登場，今將改選黨內權力核心，總統暨民進黨主席賴清德、副總統蕭美琴稍早已先後抵達，賴面對媒體喊話僅回應「大家好」即步入會場；前總統蔡英文則在活動開始前發臉書表示，她因為另有行程不克出席。

蔡英文表示，這次民進黨全代會主題是「守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前」，她要祝福全代會順利圓滿，一起為了台灣穩健前進。

民進黨全代會下午完成後將展開黨職選舉，改選中執委、中評委，再從30席中執委再選出10席中常委。即將卸任的中常委分別有新潮流3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席，各派系盼維持現有席次，但「親賴」系統勢力大幅成長，加上立委陳亭妃被正國會除名，改選情勢詭譎。

派系人士評估，黨內派系已逐漸走向親賴系統與非賴系兩大板塊。親賴系統部分，最大派系新潮流預估拿下3席（南流的林俊憲、林宜瑾、邱志偉）、正國會2席（陳茂松、林岱樺）、綠色友誼連線＋民主活水1席（鍾佩玲）、湧言會1席（王定宇）。

非賴系部分，原有2席中常委的英系，這次僅確定王世堅能拿下1席中常委、蘇系1席張宏陸，最後1席中常委名額，由脫離正國會獨立參選的立委陳亭妃與英系蘇治芬2人爭取，非賴系統如何合縱連橫也是關注焦點。

民進黨全代會下午登場，今將改選黨內權力核心，副總統蕭美琴稍早已抵達。（記者方賓照攝）

民進黨全代會下午登場，今將改選黨內權力核心，副總統蕭美琴稍早已抵達。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民進黨全代會權力改組明登場 蔡英文不出席、陳水扁將參加
2024/07/20 15:26

民進黨全代會權力改組明登場 蔡英文不出席、陳水扁將參加
民進黨全代會登場 柯建銘：立委參與中常會對政策溝通更順暢
2024/07/21 13:06

民進黨全代會登場 柯建銘：立委參與中常會對政策溝通更順暢

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播
中國認知戰、滲透威脅 林右昌：民進黨為守護、領導台灣第一品牌
2024/07/21 13:35

中國認知戰、滲透威脅 林右昌：民進黨為守護、領導台灣第一品牌
賴清德：民進黨若失去理想價值就一無所有
2023/07/16 17:08

賴清德：民進黨若失去理想價值就一無所有

小資快看！NewNewBank台幣活儲10%
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播