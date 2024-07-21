民進黨全代會登場 賴清德、蕭美琴先後抵達

民進黨全代會下午登場，今將改選黨內權力核心，總統暨民進黨主席賴清德稍早已抵達。（記者方賓照攝）

2024/07/21 13:51

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨全代會下午登場，今將改選黨內權力核心，總統暨民進黨主席賴清德、副總統蕭美琴稍早已先後抵達，賴面對媒體喊話僅回應「大家好」即步入會場；前總統蔡英文則在活動開始前發臉書表示，她因為另有行程不克出席。

蔡英文表示，這次民進黨全代會主題是「守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前」，她要祝福全代會順利圓滿，一起為了台灣穩健前進。

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民進黨全代會下午完成後將展開黨職選舉，改選中執委、中評委，再從30席中執委再選出10席中常委。即將卸任的中常委分別有新潮流3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席，各派系盼維持現有席次，但「親賴」系統勢力大幅成長，加上立委陳亭妃被正國會除名，改選情勢詭譎。

派系人士評估，黨內派系已逐漸走向親賴系統與非賴系兩大板塊。親賴系統部分，最大派系新潮流預估拿下3席（南流的林俊憲、林宜瑾、邱志偉）、正國會2席（陳茂松、林岱樺）、綠色友誼連線＋民主活水1席（鍾佩玲）、湧言會1席（王定宇）。

非賴系部分，原有2席中常委的英系，這次僅確定王世堅能拿下1席中常委、蘇系1席張宏陸，最後1席中常委名額，由脫離正國會獨立參選的立委陳亭妃與英系蘇治芬2人爭取，非賴系統如何合縱連橫也是關注焦點。

民進黨全代會下午登場，今將改選黨內權力核心，副總統蕭美琴稍早已抵達。（記者方賓照攝）

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