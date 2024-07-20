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北市里長王雷凱罷免失敗！傳爆婚外情是罷免起因

台北市信義區景勤里長王雷凱罷免投票，結果未通過。（記者甘孟霖攝）

台北市信義區景勤里長王雷凱罷免投票，結果未通過。（記者甘孟霖攝）

2024/07/20 19:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市信義區景勤里長王雷凱罷免未成功，傳此案為王爆發婚外情引發岳家不滿而引發。投票結果塵埃落定後，選民也表示，希望王能夠專注於地方事務，岳家也可以放下恩怨。王則表示，近日親人離世，目前正治喪中，未對罷免案回應。

罷免案今（20日）於三興國小投票，同意罷免票數為451票，不同意罷免票數132票，無效票為5票，同意票數雖多於不同意票數，但同意票數不足原選舉區選舉人總數四分之一（792人以上），因此罷免不通過。

當地里民表示，王雷凱已是第二任當里長，首任補選的兩年任期內或許對地方事務不夠熟悉，需要仰賴丈母娘幫忙，但迄今進行公共服務也已四年，應該自己成長，而雙方的恩怨雖然為私事，但也難免牽連公共事務，民意決定繼續給王機會，希望他能專注於公務上，也盼罷免方放下恩怨。

有里民表示不滿里內公共問題未獲解決，里長又時常找不到人，才出門投罷免票；不過也有里民直言，自己就是為了將來罷免徐巧芯今天才站出來表態。

國民黨議員詹為元說，此案本就源自於里長自身的家務事，與政治或是政黨的意識形態沒有太大關係，民眾也厭惡刻意操作的政治惡鬥。

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