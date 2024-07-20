傘兵秦良丰9/1將退伍 航特部將協助參與國軍高雄總醫院招聘

傘兵秦良丰因跳傘受傷，至今6年多來仍持續進行復健。（秦天人提供）

2024/07/20 16:40

〔記者吳哲宇／台北報導〕陸軍航特部下士秦良丰2018年於跳傘訓練時高空墜地，雖然奇蹟生還，但6年多來仍在進行艱辛的復健之路。陸軍航空特戰指揮部今日表示，秦士雖然將於9月1日服役期滿，但退伍後與國軍的連結並不會因此終止，目前已規劃參與國軍高雄總醫院的招聘程序，航特部將全力提供協助有需要幫助的官兵。其父親今日發布公開信，感謝各界6年多來的幫助，期待良丰再次走出下一個精彩的人生。

秦良丰因從1300呎高空墜地，從被醫師評估恐終生癱瘓到靠著自己的鋼鐵毅力，以及家人及軍中同袍的支持下，咬牙不放棄地做復健，如今雖然生活仍無法完全自理，但已能逐步在輔助下做些抬手、起身、站立、步行等簡單的動作。

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陸軍航空特戰指揮部今日表示，所屬秦良丰下士自107年參與演習受傷迄今，單位盡最大心力陪伴照護，國軍專業醫療團隊亦投入最佳資源治療與照護。秦士在復健過程當中所展現出的堅強意志力，給予官兵帶來強大的鼓舞與正面能量。

航特部指出，秦士雖然將於9月1日服役期滿，但國防部、陸軍司令部以及各級長官的關懷、協調各方事項的努力未曾中斷，退伍前、後的銜接，秦士與家屬均全程參與。

航特部指出，秦士退伍後，與國軍的連結並不會因此終止，目前已規劃參與國軍高雄總醫院的招聘程序，航特部將全力提供協助，也期盼未來能以他勵志的態度與經驗，繼續發揮鋼鐵傘兵的精神，協助有需要幫助的官兵，以更積極的態度面對各項挑戰。

秦良丰父親今日並發布公開信表示，真的從來沒有想到過良丰的一場意外會得到媒體朋友們及社會大眾的關注，真的很謝謝大家一直以來給予的安慰和鼓勵。這6年多來我們全家內心都是滿滿的感謝，感謝蔡英文前總統和賴清德總統一直以來不斷的關心著良丰，並且不斷詢問著良丰的狀況；感謝國防部各級長官每每在我們需要幫忙的時候給與我們協助和幫忙；感謝臺中梧棲童綜合醫院、內湖三軍總醫院、國軍802高雄總醫院以及所有曾經照顧過良丰的醫護人員們。

秦良丰父親說，最近他常跟良丰鼓勵說，「人的一生總會面對大小不同階段的境遇，你已經艱困完成了現階段的人生，爸爸知道你辛苦了！爸爸、媽媽期待你再次走出下一個精彩的人生」；同時，他更要對特三營的特戰弟兄們說聲「謝謝你們！真的很謝謝你們一直陪在我們身邊，這6年來你們讓我們不孤單，感謝你們了，特戰弟兄們！」

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