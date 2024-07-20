4年前批漢光演習是最大場表演 吳怡農曝心路歷程：希望看到改變

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。（記者廖振輝攝）

2024/07/20 01:30

相關新聞：

海陸覆艇2死 吳怡農批國軍：訓練多表演需求 漢光演習是最大場

吳怡農質疑漢光演習 國防部PO訓練影片：國軍從不作秀

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2020年7月漢光演習彩排，海軍陸戰隊發生膠艇翻覆意外，上兵蔡博宇、上士陳志榮不幸身亡。「壯闊台灣」創辦人吳怡農當時發文批評，軍隊訓練多為「表演需求」，「漢光演習就是每年最大場」。4年過去，漢光演習又將登場，吳怡農再度發文談心路歷程和反思，「我希望看到改變；但同時我也清楚知道，儘管廢除刺槍術與踢正步，軍隊文化近年來並沒有太大的變化」，「我們忠於台灣的自由民主，我們因此必須誠實看待自己的不足。這是台灣社會共同向前行的唯一方式。我們的軍隊必須有效運作，我們的政治環境必須健全。這取決於領導人的定調」。

請繼續往下閱讀...

吳怡農19日在臉書以「漢光演習：我的心路歷程」為題發文說，這幾天有記者問他對下週漢光演習的看法，怎麼看待「實戰化」訓練？我們是否真的可以期待「無劇本」的演練？他想起4年前對漢光演習的公開評論，「人微言輕，我的評論原本微不足道，可是卻引起總統團隊的不愉快，也因而讓我問自己：身為從政者，我應該用什麼態度來面對公共事務？」

吳怡農說，看到膠艇翻覆這場本可避免的悲劇，他表達了想法，「軍方文化太看重形式而非實質，而漢光演習就是每年最大型的軍事表演：炮火只是為了攝影機畫面，但缺少真實的情境，無法提升實質的戰備」。他說為，這個問題存在太久了，浪費寶貴的訓練時間和資源，甚至導致軍人為此犧牲，只為了一場公關活動。

而這造成軍方不滿，吳怡農還接到總統資深幕僚的電話，說他的發言等同在攻擊總統的信譽，總統身為三軍統帥必須堅決回應、捍衛部隊。國防部幾天後還公布了一部宣傳影片聲明「國軍從不作秀」。

吳怡農說，回想4年前的事件，他想到的不是為軍方開脫責任的政治攻防，也不是為了保護總統的政治處理，而是這段被浪費的寶貴時間。縈繞在他心頭的是，「為什麼軍方必須拖到四年後才肯承認現況需要改變？為什麼主管國防政策的文人，過了如此之久才有辦法要求軍方正視問題？」

這4年來他經常問自己，當時配合總統幕僚的要求，不讓議題繼續延燒，是正確的選擇嗎？如果更積極回應軍方與媒體的批評，進一步促進社會對國防戰略與兵力結構的討論，以及亟待改革的軍中文化，結果會有不同嗎？選擇保持沉默是不是違反了從政的初衷？

吳怡農寫道，「我不知道答案。就像我不知道下週的漢光演習，我們該抱著什麼樣的期待。我希望看到改變；但同時我也清楚知道，儘管廢除刺槍術與踢正步，軍隊文化近年來並沒有太大的變化」。

吳怡農引述任教於賓州大學商學院的組織心理學者Adam Grant在《紐約時報》的文章，投書主因是民主黨因為拜登是否應該退選陷入政治危機，而拜登的幕僚似乎沒有能力告訴老闆，他們心中真正的想法。

Adam Grant的文章談到人們為何常常陷入「團體思維」：即使團體的成員都知道，自己的坦率發言對於組織的決策至關重要，可是卻仍然選擇沉默，也因而經常讓團體做出嚴重錯誤的決策。Grant說：「沉默的根本原因不是對團體的忠誠，而是恐懼和徒勞…如果人們覺得發聲是有風險的、且毫無價值，他們就不會開口。」

吳怡農說，這同樣適用於台灣的軍隊和政治圈的決策過程。每位政治和軍事領導者都必須問自己：我有沒有創造一個鼓勵辯論和不同意見的環境？如果沒有，我還能多做些什麼？

吳怡農最後寫道，「我們忠於台灣的自由民主，我們因此必須誠實看待自己的不足。這是台灣社會共同向前行的唯一方式。我們的軍隊必須有效運作，我們的政治環境必須健全。這取決於領導人的定調」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法