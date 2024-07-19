憲法法庭裁准暫時處分 國民黨主席朱立倫: 很遺憾、不意外

國民黨主席朱立倫到台東市馬蘭部落舉行「第三波國會改革說明會」。（記者劉人瑋攝）

2024/07/19 21:10

〔記者劉人瑋／台東報導〕國民黨主席朱立倫今天前往台東進行說明會，對於憲法法庭對國會擴權法案作成暫時處分裁定，朱立倫表示連民進黨都可以事先知道結果，認為憲法法庭公信力盡失，「至少沒有疑慮的部分可以稍微考慮一下，不該每條都以相同決定」、「希望憲法法庭好好加油」

憲法法庭對聽取國情報告、人事同意、調查權行使、藐視國會罪等裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。例如立法院經濟委員會在「國會擴權案」通過後隨即通過成立「進口蛋調查小組」，將調查超思案等進口蛋爭議，如今也將停擺。

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今晚上7時許，朱立倫到台東市馬蘭部落舉行「第三波國會改革說明會」時大力抨擊。

朱立倫說，全世界國會該有的權力就是這次的國會改革重點，無論是聽證權、調查權或官員需誠實以報、總統到國會報告等皆是其內容，以往蔡英文、賴清德也都持此見，如今卻不願讓光電、雞蛋、決篩等弊案真相公諸於世，這才使用憲法法庭招式。

朱立倫在回應媒體時表示，憲法法庭的決定「很遺憾、不意外」，很多民進黨人皆早知結果，但意外的是，法庭根本不需全數暫時處分，很多完全沒任何疑慮的都作一樣決定，相信憲法法庭已失去公信力，希望這些大法官朋友們要有正義感、公理心、從民眾與世界的角度來思考「請好好加油」。

台東真的很熱，台下閃光燈又太亮，大家喊完口號已滿身汗。（記者劉人瑋攝）

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