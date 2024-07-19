陳菊：國家人權會推動「廢死」 非放棄追求正義

「2024年台灣死刑制度與人權保障論壇」，國家人權委員會主委陳菊致詞。（國家人權委員會提供）

2024/07/19 20:01

〔記者施曉光／台北報導〕國家人權委員會今日與歐洲經貿辦事處共同舉辦「2024年台灣死刑制度與人權保障論壇」，國家人權委員會主委陳菊致詞指出，國家人權會推動的「廢死」，不是放棄正義的追求，國家人權委員會主張以國外行之有年，國內也已逐漸採用的「修復式正義」價值與整套制度規劃，作為廢除死刑最重要的因應措施。

陳菊表示，政府應藉由「修復式正義」，建立以「被害人家屬」為核心的配套措施，包含回應與彌補被害人家屬，加害人的終生責任追究，例如勞役、矯正教育等。

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此外，陳菊還感謝「歐洲經貿辦事處」支持，以及「法國在台協會」長期對台灣廢死議題的關注，並借鏡歐洲國家廢除死刑經驗，希望讓支持廢除死刑的聲音在社會被充分瞭解，打開台灣社會理性對話的空間。

陳菊說，非聯合國會員國的台灣，不論哪一政黨執政，都致力將聯合國9大人權公約陸續國內法化，各級法院判決也多引用及參採相關國際人權規範，「廢除死刑」就是人權思潮與國際人權標準則當中，台灣社會必須面對的議題。

與談人之一的台北市議員苗博雅則表示，死刑並非解決問題的方式，真正的重點在於如何處理重大犯罪，並給予受害者更多補償，她並提醒，死刑是否廢除，在台灣是高度政治化的議題，如果大法官判決認定死刑違憲或部分違憲，政府必須要準備、有責任提出來接下來的方向是什麼，以削減人民的不安感，避免立場激化。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫致詞表示，死刑剝奪人人免於酷刑的權利，沒有證據支持死刑可以嚇阻犯罪，而研究顯示被判死的經常是社會上最弱勢的人，包含低收入、少數族群，一旦誤判死刑的結果更是不可逆，歐盟在2003年全面禁止執行死刑，治安並沒有變差。

法國在台協會主任龍燁則分享1981年法國總統宣布廢除死刑的演說中提到「任何法律制度都難以避免誤判」，龍燁並指出，20年以來已經超過50個國家通過廢除死刑法案。

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