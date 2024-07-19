陳時中：政治鬥爭不惜犧牲台灣利益 我們不能被擊垮

前衛福部長、行政院政務委員陳時中專訪。（記者鹿俊為攝）

2024/07/19 19:24

記者吳亮儀／專訪

前衛福部長、現任行政院政務委員陳時中遭美麗島電子報董事長吳子嘉抹黑，陳時中提告並求償一千萬元勝訴。陳時中接受本報專訪，他表示，從防疫期間到選舉後都有很多抹黑和不實指控，「這些政治鬥爭不惜犧牲台灣利益，打擊台灣的產業，但我們不能被這些政治事件擊垮」。

陳時中說，歷來種種抹黑和政治鬥爭不惜犧牲台灣利益，包括台灣的生技產業發展、社會穩定等，「這樣做是錯的，政治鬥爭不該把台灣的利益犧牲掉，你看從以前的浩鼎案到防疫的國產疫苗，這些抹黑都讓台灣在生產疫苗的信心打擊非常大」。

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還有哪些人、哪些抹黑事件讓他憤怒？陳時中舉例，第一年防疫時成績是世界第1名，但很多人說要整體普篩，還罵疫情指揮中心若不普篩就是蓋牌，但結果顯示有長達兩百多天本土零確診，若當時做PCR一人花費三千元來看，要對一千五百萬人普篩，那要花多少錢？

陳時中也提到，第二年防疫時很多人吵著要進口中國製疫苗，但我國規定不能進口中國製的製劑，「當時很多人開始認知作戰，背後都牽涉很大的利益」。

陳時中在2022年競選台北市長，當時競選對手是時任的立委蔣萬安和台北市副市長黃珊珊。陳時中說，他之前對這二位對手心中有尊重，認為他們在社會上頗有聲譽，「但選了才知道選舉會讓人變了」。

陳時中舉例，當時一名對手罵他「謀財害命」，另一名對手不斷抹黑他把公文「封存卅年」，但實際上是讓公文「保存卅年」，讓證據不會消失，卻被抹黑成疫情指揮中心要掩蓋事實，「這些話還是從讀法律的人嘴巴裡講出來的，這讓我特別不能諒解」。

對於吳子嘉抹黑後卻僅判賠三百萬元，抹黑防疫後卻僅以輕微的代價帶過，陳時中嘆氣，認為仍要尊重法律，不能說這樣的懲罰夠了、但要讓各界清楚這樣的抹黑言論太過份了，「這件案子我還有提出刑事訴訟，會請律師來了解是否應加速進行」。

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