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川普演講兩度提及台灣 國民黨：應仿效美國能源獨立自主

國民黨代表團觀摩美國共和黨代表大會最後一天行程，川普登場演說。（國民黨提供）

國民黨代表團觀摩美國共和黨代表大會最後一天行程，川普登場演說。（國民黨提供）

2024/07/19 18:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨代表團赴美國觀選共和黨代表大會行程今日進入最後一天，大會由共和黨提名總統候選人、前總統川普（Donald J. Trump）壓軸登場，國民黨發布新聞稿指出，川普演說有關能源議題態度非常明顯，亦即美國能源必須獨立自主，而且美國發展AI產業尤需大量能源，至少是美國現能源需求的2倍，這提供台灣反思自身能源政策以及AI產業發展的方向，唯有充足的能源供應才能厚實台灣高科技產業的發展基礎。

國民黨強調，維持高科技產業的競爭力才能讓台灣有更多籌碼，「大國如美國都擔憂，何況能源嚴重倚賴進口的台灣？」

此外，國民黨並指出，川普向群眾保證會建立完善投票制度，其中強調要有身分驗證，以確保選舉公正進行，反觀台灣近日針對選罷法的討論聚焦如何確認為「本人連署」，與美國選舉的議題焦點不謀而合，顯見就算對先進民主國家如美國，如何改革選舉體制，進一步深化民主發展，都是最重要的議題。

國民黨並表示，川普在演講中兩度提及台灣，顯見台灣議題在美國大選中的重要性，而且川普在演講中憂心表示，愈來愈多衝突陰影將籠罩台灣、北韓、菲律賓與整個亞洲，全球也正處於第三次世界大戰邊緣，並提及國家要有足夠的戰力，才能阻止戰爭發生，該黨認為中華民國要有自立自強的能力，主張透過自主防衛（defense）以及持續對話（dialogue）降低戰爭風險，以黨主席朱立倫持續提倡的「2D戰略」來維護區域和平、維持國家安全。

國民黨8月預計還將派團前往民主黨代表大會觀選，持續關注美方的政治動態，期待深化長期以來扎實的台美關係。

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