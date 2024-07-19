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國會擴權案暫時處分 國民黨：憲法法庭有責任清楚說明讓人民信服

針對憲法法庭就國會擴權法案做出暫時處分裁定，國民黨今日回應表達遺憾。（資料照）

針對憲法法庭就國會擴權法案做出暫時處分裁定，國民黨今日回應表達遺憾。（資料照）

2024/07/19 17:39

〔記者施曉光／台北報導〕針對憲法法庭就國會擴權法案做出暫時處分裁定，國民黨今日回應表達遺憾，且無法理解憲法法庭做出此決定的依據為何？暫時處分的「必要性」、「急迫性」為何？

國民黨強調，「立法院職權行使法」修正案是針對國會行使職權時的規範，目前為立法院休會期間，對於人民權益或社會公益造成何種「立即性」的傷害？為何會讓國家權力與人民基本權利間的「憲法」關係改變？憲法法庭有責任做出更清楚的說明，讓人民信服！

國民黨並質疑，憲法法庭今日判定節奏與結論，竟與民進黨發言人吳崢的「神預測」有如此吻合與巧合，本應為國家司法基石的大法官，是維護憲法尊嚴的最後一道防線，希望大法官不受政治左右，維持客觀獨立的司法精神，莫讓人民質疑司法不如民進黨發言人一張嘴。

國民黨指出，過去憲法法庭曾經多次針對重大議題做出暫時處分不予通過的裁定，很遺憾這次國會改革法案暫時處分的結果，與過去處置態度有所不同，憲法法庭不應該只是做出裁決，應該明確說明「國會改革法案」與過去案例的不同為何？裁定的標準與理由為何？

國民黨並強調，「國會改革法案」是補足立法院的調查權、完善民主國家監督機制，更是讓台灣民主向上提升的必要改革，企盼憲法法庭能秉持專業、中立的立場，對於國會改革法案釋憲案做出公正的判決。

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