國會擴權釋憲案 憲法法庭裁准暫時處分

國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今天裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。（資料照）

2024/07/19 16:04

〔中央社〕國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭今天裁准暫時處分，相關法律在釋憲案宣判前應暫時停止執行。

立法院今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院一度提出覆議但遭立法院否決，總統府隨後於6月24日公布國會職權修法條文，條文已在6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院則先後派員到司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。

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憲法法庭10日對暫時處分案進行準備程序，邀請民進黨立院黨團、行政院、賴總統及監察院的代表與訴訟代理人，以及立法院代表及訴訟代理人陳述意見，歷時3小時，今天對暫時處分做出裁定。

裁定指出，中華民國113年6月24日修正公布之立法院職權行使法第15條之4、第25條、第29條之1第3項、第30條第3項、第30條之1第1項、第2項、第45條、第46條之2第3項、第47條、第48條第2項、第59條之1第1項關於調查委員會與調查專案小組部分、第59條之3第2項、第59條之5第2項、第4項、第5項、第6項及刑法第141條之1規定，自本裁定公告之日起，暫時停止適用。

另外，113年6月24日修正公布前之立法院職權行使法第25條、第45條及第47條規定得暫予適用。

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