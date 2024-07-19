卓冠廷曬H型鋼梁歪斜照 豐邑機構：去年停工拍的已置換補強

豐邑機構表示，去年9月底前就已經把受損的鋼梁全數置換並補強，現況如圖，並非如卓冠廷所PO。（豐邑機構提供）

2024/07/19 14:50

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〔記者黃美珠／新竹報導〕針對民進黨新北市議員卓冠廷昨天深夜於臉書秀照片，指豐邑建案地下室H型鋼部分彎曲，質疑基地支撐結構可能已歪斜，豐邑機構今天（19日）回應表示，卓冠廷所PO照片，是在該建案地下室還沒完工且遭到新竹縣政府長期停工時期拍下的，並非現況。

豐邑機構表示，由於逆打工法於地下室結構工程時，不能隨意停工，否則在樓板尚未灌漿，結構不完整，地下側向壓力加壓的情況，將會導致H型鋼樑受力不均，會造成小樑變形。

正因此他們一直以來才會不斷地跟新竹縣政府溝通，以為了安全的理由，請求核准地下室的搶險施工。最後縣府工務處在427特斯拉墜落外發生停工數月之後，終於同意他們進行地下室搶險施作，因此在搶險工程期間，已經全數將受損之小樑置換並補強必要之結構，也經由專業技師現勘簽證確認安全無虞。

另外豐邑機構也表示，地下室搶險工程於2023年下半年完成後，也立即提送搶險總結報告，並且依照搶險會議中，委員和居民的提議，委由2家第三方技師公會進行現勘、檢測，並出具報告，其中也包含社區居民所指定之技師公會，報告內容均表示安全無虞。

豐邑聲明，他們秉持安全第一的原則，此案前後委由超過5家的第三方單位進行各項不同之鑑定，確保基地本身、周邊安全、鄰房均是安全無虞。豐邑機構非常重視每位客戶的擔憂，並一直將客戶的安全與信任放在首位。由衷期盼大家勿被有心人士利用片段不完整之資訊所誤導，造成大眾不必要的恐慌與擔心。

豐邑再次感謝社會大眾支持，也承諾絕對會負起應負的責任，並不斷加強跟客戶以及鄰里大眾溝通。

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