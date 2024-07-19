會友台前美助卿瑪麗羅伊斯 國民黨代表團提台灣選罷法修法

國民黨代表團參與2024美國共和黨全國代表大會19日進入重頭戲的第4天，除聽取共和黨總統提名人川普（Donald J. Trump）演說，並與前美國國務院教育及文化助卿瑪麗羅伊斯（Marie Royce）會面。（國民黨提供）

2024/07/19 11:10

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨代表團參與2024美國共和黨全國代表大會19日進入重頭戲的第4天，除聽取共和黨總統提名人川普（Donald J. Trump）演說，並於下午連同跨黨派代表團、外交部與前美國國務院教育及文化助卿瑪麗羅伊斯（Marie Royce）等共和黨代表會面，談及台美文化、教育深化的期許。

國民黨指出，國民黨駐美代表秦日新、青年代表羅雍勝、康晉瑜觀察即將到來的11月美國總統選舉，並與美方討論美、台選舉的選民資料保存方式，相較於美國的選民資料公開透明，民主、共和兩黨都可取得，台灣則由政府保存，另外，大家也討論到「不在籍投票（Absentee Voting），美國在疫後也曾出現「幽靈投票」、「非美國公民投票」的情況，共和黨強調落實選民查驗工作，已成為今年美國大選重要議題，這個情形與近期我國選罷法修法中有關連署格式，以及如何確認是本人連署問題的討論，似有異曲同工之處。

請繼續往下閱讀...

國民黨指出，瑪麗羅伊斯夫婿即長期最友台的前聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce），該黨副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤代表國民黨主席朱立倫向羅伊斯伉儷表達最誠摯的問候，感謝他們長期對台灣的支持。

國民黨表示，過去朱立倫訪洛杉磯時，剛下飛機抵達飯店即與羅伊斯對談，互動密切，美國國會訪問團來台訪問，羅伊斯也與朱立倫多次互動，針對台美關係、經貿交流、政黨外交等議題深入對談，雙方長期關係良好，有深厚友誼，因此這次見面特別親切熟悉。

國民黨轉述，瑪麗羅伊斯在席間分享自己過去在川普政府底下的台美教育計畫「傅爾布萊特學者交流計畫（Fulbright Scholarship）」，凌濤則提及自己曾獲選傅爾布萊特獎學金，雖然後來行程未能參與，但今年5月他再度參與美國國務院「ACYPL領袖計畫」，恰巧瑪麗羅伊斯也曾受選為ACYPL成員兩次，雙方分享經驗，對推動交流深感支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法