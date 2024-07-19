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參與外交部跨黨派代表團訪美 邱俊憲：美國政界極重視台灣議題

高市議員邱俊憲（後排左1）參與外交部跨黨派代表團訪問美國，觀察到美國政界極為重視台灣議題。（記者王榮祥翻攝）

高市議員邱俊憲（後排左1）參與外交部跨黨派代表團訪問美國，觀察到美國政界極為重視台灣議題。（記者王榮祥翻攝）

2024/07/19 00:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員邱俊憲參與外交部跨黨派代表團訪問美國第三天，除持續把握大會與周邊活動機會，積極與政要互動，也從眾多講者的公開發言中再次印證，不論是共和黨還是民主黨，美國政界都極為重視台灣議題！

邱俊憲說，今日代表團應邀出席Polari國家安全組織（Polaris National Security）演講會及「Miami Meets Milwaukee」酒會，代表團與Polaris國家安全組織創辦人歐塔格絲（Morgan Ortagus）、聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、聯邦參議員恩絲特（Joni Ernst, R-IA）、聯邦眾議員席曼尼茲（Carlos Giménez, R-FL）、前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）等多人互動，並表達對於支持台灣的感謝。

隨團成員觀察到，不論是在共和黨全國黨代表大會或在周邊研討會中，都有許多講者主動提及台灣，例如曾說服川普總統同意重大對台軍售案的共和黨資深聯邦參議員葛瑞姆強調「台灣很重要」（Taiwan matters）、「美國優先但不代表只會獨善其身」（America first is not America alone），也指出「保護台灣免於侵略至關重要，更符合美國安利益！」，去年曾訪台的聯邦眾議員席曼尼茲更指出「我是台灣的大粉絲！」

邱俊憲表示，雖然此行主要目的是觀摩共和黨全國黨代表大會及周邊活動，但令人驚喜的是，各國駐美代表或公使也紛紛參與其中，所以能把握機會多加互動；他認為台灣擁有民主自由的多元政黨，國內各政黨規畫重要黨內事務活動時可參考美國經驗，積極安排多元的周邊交流並多邀請各國友人參與，如此才能持續擴大台灣民主政黨與國際互動交往的能量。

高市議員邱俊憲參與外交部跨黨派代表團訪問美國。（記者王榮祥翻攝）

高市議員邱俊憲參與外交部跨黨派代表團訪問美國。（記者王榮祥翻攝）

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