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再拋生育利多 卓榮泰：2歲專班增200班、8月起試辦臨時照顧

教育部今天在行政院會報告「0-6歲國家一起養2.0執行情形」，行政院長卓榮泰表示，預計今年至2026年，還能增設200班2歲專班。（資料照）

教育部今天在行政院會報告「0-6歲國家一起養2.0執行情形」，行政院長卓榮泰表示，預計今年至2026年，還能增設200班2歲專班。（資料照）

2024/07/18 15:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部今天在行政院會報告「0-6歲國家一起養2.0執行情形」，行政院長卓榮泰表示，預計今年至2026年，還能增設200班2歲專班；此外，自今年8月起，公共化幼兒園將開始試辦臨時照顧服務，也希望未來建立更彈性的制度，讓年輕一代「願婚、敢生、樂養」。

行政院發言人陳世凱在院會後記者會轉述，卓榮泰在會中指出，為落實賴總統所提出的「0-6歲國家一起養2.0」政策，協助育兒家庭、健全友善成長環境，行政院致力打造平價、優質、普及的托育系統，持續擴大公共化及準公共服務，目前已可提供60萬個0至6歲托育名額。

卓榮泰說，自今年1月起，未滿2歲的幼兒公共化及準公共托育補助，分別再加碼提高至7000元及1萬3000元。截至6月份為止，該年齡層的幼兒每5人就有1人受惠。

卓榮泰指出，為順利銜接2歲幼兒就學需求，教育部自2017年至2024年已累計增設1078班2歲專班，2歲幼兒入園率由2017年約15%成長至53%，預計今年至2026年再增設200班。行政院也將持續針對公共化不足的地區，協助地方政府擴大服務量能。

卓榮泰強調，在完善托育體系方面，政府也持續擴大服務範圍。教育部自今年1月寒假開始，實施平日延長照顧及寒暑假加托服務。今年暑假，已有超過9成，約2245所公立幼兒園辦理暑假加托服務，約有6.5萬名幼兒參與。此外，自8月起，公共化幼兒園將開始試辦臨時照顧服務，也希望未來建立更彈性的制度。

卓榮泰說明，建立友善育兒的勞動環境，讓更多的父母可兼顧職場與家庭生活，勞動部自今年5月起試辦彈性育嬰留職停薪，讓有照顧需求的勞工得以單日、5日或7日為單位申請育嬰假。請勞動部持續蒐集彙整勞動現場實務運作情況，作為未來政策推動的參考。

卓榮泰強調，少子女化是國安問題，涉及面向非常多元，後續請政委陳時中會同有關機關，全面盤點相關對策及措施，滾動檢討、持續精進，為國人打造更友善育兒的環境，讓年輕一代「願婚、敢生、樂養」。

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