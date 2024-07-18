王定宇斥孔繁嘉害群之馬就要抓出來重辦 注意促統言論弱化我心理防線

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/07/18 12:51

〔記者謝君臨／台北報導〕國防部軍事新聞通訊社前中校副主任孔繁嘉為中國情報單位在台發展組織，孔繁坦承犯行，法官怒斥其行為「叛國」，幸犯罪未遂，判處5年6月徒刑。對此，民進黨立委王定宇表示，要維護軍譽，這種害群之馬就是要抓出來重辦。他也提醒，要注意促統言論弱化我國心理防線，對國家造成不可回復的損失。

檢調查出，孔繁嘉是被金門縣安全旅行社負責人邵維強吸收，在軍中發展共諜組織，前後收受中方美金11萬7000元及人民幣6萬元賄賂，去年12月被桃園地檢署以涉犯國家安全法為中國公務機構發展組織未遂罪起訴，昨一審宣判。至於邵維強的部分，金門法院於去年5月判決15年重刑。

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王定宇指出，軍人效忠國家、保護人民，值得國人支持和尊敬，少數類似孔繁嘉這樣的人，因為11萬美元的賄賂，他就安排同袍去越南旅遊，接觸中國國安部門，被吸收為共碟，造成國家傷害，所以要維持軍譽、維護軍人榮譽，這種害群之馬就是要抓出來重辦。

他也提醒，很多促統言論試圖模糊中共解放軍對我國的威脅，弱化國人心理防線，讓某些經不起誘惑的軍人合理化自己的行為，他不認為自己在叛國，這部分其實在國內不管政治上、媒體上都要注意。

王定宇表示，我國相關國安法律及「陸海空軍軍士官服役條例」都已在2019年前後完成修改，涉及叛國罪、洩密、發展共諜組織，不僅要面對更重刑責，所有退休金也將被追回，且從擔任共諜那一天起就必須償還，不法所得也必須繳交。

他指出，孔繁嘉目前是以叛國罪宣判，除法律重判之外，更期待台灣社會對我國心理防線，不要去模糊、弱化中共，尤其是解放軍對我國的威脅；去弱化或合理化威脅，會造成心理素質不堅強、容易遭受誘惑的人踩到這條紅線，不僅個人要付出法律責任，對國家來講有時會形成不可回復的損失。

王定宇也提醒，絕大多數國軍弟兄姊妹忠於職守、捍衛國家，而這些少數老鼠屎傷害國家、損害軍譽，嚴辦他們才是維護國軍榮譽。

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