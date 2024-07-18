加拿大「原住民事務國會議員團」將訪台 與排灣、魯凱族部落交流

外交部北美司副司長焦國祐表示，訪團著重討論原民人權、部會醫衛、原民轉型正義等議題，將參訪屏東三地門與排灣族、魯凱族部落交流。（記者黃靖媗攝）

2024/07/18 12:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕加拿大「原住民事務國會議員團」將於本週訪台，外交部北美司副司長焦國祐表示，訪團著重討論原民人權、部會醫衛、原民轉型正義等議題，將參訪屏東三地門與排灣族、魯凱族部落交流。

焦國祐表示，該團由8名加拿大聯邦參、眾議員組成，團員都是關心加國原住民事務，或具有原民血統的議員，這是加拿大國會首次有針對「原住民交流」主題組團來台。

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焦國祐指出，訪團主要著重討論原民人權、語言發展復育、部落醫衛、教育資源、經貿觀光及原民轉型正義等議題，外交部除安排該團拜會政府機關及主管原住民事務的政府部門外，也安排參訪屏東三地門與排灣族部落及魯凱族部落進行交流。

焦國祐表示，加拿大在2022年發布的印太戰略報告中，就特別強調要跟台灣加強多面向的合作，其中一個議題就是原住民交流；台、加、紐、澳先前也在2022年簽署「原住民族經濟貿易合作協議」（IPETCA），4方持續在該協議架構下，推動原住民族的交流及互動，本次「原住民事務國會議員團」來訪，為台加在原住民合作及拓展全方面關係上，會有非常大的幫助。

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