川普稱「台灣應該付美國軍費」 陸委會：選舉語言

美國總統參選人川普接受《彭博商業周刊》專訪時直言「台灣應該付美國軍費」。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，「在美國大選選舉過程中，對於這些選舉語言，我們沒有評論」。 （資料照）

2024/07/18 10:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統參選人川普接受《彭博商業周刊》專訪，被問及是否承諾防衛台灣？川普直言「台灣應該付美國軍費」。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，在美國大選選舉過程中，對於這些選舉語言，我們沒有評論。

中國外交部17日表示，北京已暫停與美國就核不擴散和軍備控制的談判，以回應華府向台灣出售武器。

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中國外交部發言人林劍聲稱，美國最近向台灣出售軍火，「嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛」；邱垂正強調，台灣就是堅定維護自我防衛的力量，不會改變。

對於立法院要求解除赴中禁團令，台灣民眾赴中港澳有無風險？邱垂正指出，截至目前為止，中共推出許多國安法令，特別是對台有懲戒台獨22條意見，國人赴中也有被盤查的具體案件。

邱垂正提醒，當這些安全措施還沒有去除的話，國人前往中港澳仍要審慎評估，以確保自身安全及權益。立法院通過的決議也是要求有安全前提，這部分會持續滾動式評估。

邱垂正說，2016年以來，我方始終維護既有的溝通機制，敞開跟對岸溝通的大門，但中國用僵化意識形態和政治框架，官方及高階交流較難突破，但民間交流持續進行，政府會持續推動健康有序的交流，願意不斷善意堆疊、善意循環，來推動兩岸良性互動，希望對岸能夠跟我方相向而行。

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