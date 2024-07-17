澎湖漁船遭扣押傳政府一籌莫展向家屬打探 陸委會：與事實不符

澎湖籍漁船「大進滿88號」遭中國海警船登檢扣押，案發逾兩週，中國仍未釋放船員返台，還傳出政府一籌莫展向家屬打探，陸委會表示傳聞與事實不符。（資料照）

2024/07/17 22:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕澎湖籍漁船「大進滿88號」2日遭中國海警船登檢扣押，案發已逾兩週，中國仍未釋放船員返台。有媒體報導，陸委會一籌莫展，只能向船老大的家屬打探進度，讓家屬既失望又生氣；陸委會今日駁斥，並無媒體報導所稱之事，與事實不符。

澎湖漁船「大進滿88號」在中國領海內撈捕小管，遭中國海警強行登檢扣押，船被押回福建圍頭港，船員至今仍未被釋放。傳出中國要用違反該國「刑法」340條辦理，情節嚴重者可處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者罰金。

請繼續往下閱讀...

有媒體報導稱，澎湖漁船「大進滿88號」一案，福建台辦系統及泉州、中國海警隊等方面已經不能做主，中共處理方式由「中央主導、地方配合」。而台灣方面，陸委會是一籌莫展，完全插不上手，甚至只能從家屬方面打探現在進度怎麼樣了，讓地方人士既失望又生氣。

對此，陸委會說明，澎湖籍「大進滿88號」於7月2日遭中共海警登檢帶返後，因傳出洪姓船長需定期服用慢性疾病藥品，該會及海基會爰主動分別聯繫船公司及家屬，表達政府可協處代送藥品，請家屬提供藥品名單或相關資訊，經家屬表達尚無需求。該會特此澄清，並無媒體報導所稱之事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法