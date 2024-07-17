買綠電非台電虧損主因 監委：經濟部、台電對外澄清不力應檢討

監委賴振昌今日指出，台電2022年度再生能源購電支出僅占總支出6%，並非公司虧損主因，經濟部及台電公司對外說明澄清不力應檢討改善。（資料照）

2024/07/17 19:50

〔記者林哲遠／台北報導〕監委賴振昌、田秋堇今日指出，台電2022年度鉅額虧損2265億元，主要受到國際燃料價格飆升影響，台電當年度再生能源購電支出計589億元，僅占總支出6%，並非公司虧損主因，但再生能源購電成本逐年上升，造成外界誤解，經濟部及台電公司對外說明澄清不力。監察院財政及經濟委員會通過2監委所提調查報告，函請台電及經濟部確實檢討改善。

調查報告指出，台電公司2022年度度鉅額虧損主因，是台灣電力結構8成電源為火力，且97.3%發電燃料仰賴進口，受俄烏戰爭爆發，國際燃料價格急遽飆升影響，導致當年度發購電燃料成本大增為6166億元，是前一年2924億元的2倍以上。台電公司遲未實施標準成本制，未能透過標準的設立與差異分析，公開損失所在、並追究差異之原因，導致難以有效向社會大眾反映供電成本及鉅額虧損主因，實有怠失。

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監委表示，2022年因國際燃料價格大漲致電業虧損，台電公司並非特例。無論電源結構是核電占比高的法國、韓國，或是跟台灣一樣以火力發電為主的日本等國都有類似狀況。另外，我國因躉購費率較高之離岸風力陸續完工，加入併聯發電數量增加，導致台電公司民營風力購電單位成本近年大幅上升，但據去年8月國際再生能源總署發布最新全球綠電發電成本報告，再生能源隨著技術進步，其設置成本已逐漸下降。

監委認為，我國未來隨再生能源持續增加，由國外進口能源占比可望下降，可提升能源自主，並降低對化石燃料的依賴，減緩國際燃料價格波動對電價衝擊。台電2022年度再生能源購電支出計589億元，僅占總支出6%，並非該公司虧損主因，然而再生能源購電近來成本逐年上升，一再造成外界誤解，足見經濟部及台電公司對外說明澄清不力，尚待加強。

監委說，電價費率調整依法需經審議會決議，考量對民生物價衝擊，一向難以完全反應台電公司售電成本，雖然此為國營事業負有承擔政策任務責任，但也導致台電經營未符「國營事業管理法」規定力求有盈無虧的企業經營原則，2022年底帳列累積虧損達2063億906萬餘元，已逾實收資本額3,300億元之二分之一，引發外界質疑公司經營效能欠佳，傷害公司基層員工辛勞付出及政府形象，實有未妥。

此外，監委調查也發現，台電公司重大投資之資金需求多數仰賴舉債籌措，債務總額逐年攀升，2022年度負債比率94.52%，預計今年底負債比率達97.25%，財務狀況呈現持續惡化趨勢，利息費用居高不下，以2022年度利息費用205.78億元，換算平均每度供電需負擔0.0833元，約占售電價格2.7246元之3%，亟待經濟部及台電公司積極研謀有效改善財務結構對策。

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