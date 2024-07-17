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柯建銘稱領導人可上社會情緒課 賴清德笑回：我先深呼吸

立法院民進黨團總召柯建銘認為領導者適合「台灣社會情緒教育（Social and Emotional Learning, SEL）課程，總統賴清德笑回：「沒關係，我先深呼吸就好」。 （資料照）

立法院民進黨團總召柯建銘認為領導者適合「台灣社會情緒教育（Social and Emotional Learning, SEL）課程，總統賴清德笑回：「沒關係，我先深呼吸就好」。 （資料照）

2024/07/17 17:32

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨中常會今邀專家以「台灣社會情緒教育（Social and Emotional Learning, SEL）現況與未來發展」為題進行專案報告。據轉述，立法院民進黨團總召柯建銘也說，解決情緒最好的方法是深呼吸，但領導者蠻適合這類課程，並轉頭向賴清德總統說「我不是針對你」，賴笑回：「沒關係，我先深呼吸就好」。

台南市杏璞身心健康關懷協會廖璽璸醫師、芯福里情緒教育推廣協會理事長陳慧慈教授受邀到中常會專題報告。民進黨團幹事長吳思瑤表示，立委需要跟很多人溝通、處理情緒問題，很需要這樣的知識和技能，可以減少暴戾之氣。

據指出，柯建銘分享，他很早就接觸相關課程，其實立委們的IQ都差不多，最重要的是EQ，解決情緒最好的方法是深呼吸，並提及領導者都蠻適合這樣的課程，並轉頭對總統說：「我不是針對你」，賴也莞爾一笑說：「沒關係，我先深呼吸就好」。

此外，柯建銘提到，立法院會期結束，有賴府院黨合作度過重重關卡，要思考的是歷經衝突紛擾後能留給國家什麼，很清楚的是，藍白留下的是毀憲亂政，沒看過這麼愚蠢的在野黨，在憲法法庭關注立法院是否破壞憲政體制之際，還發動要總統到立院備詢，把自己送上斷頭台；他說，後續臨時會仍有很多挑戰，國民黨團可能處理選罷法、憲法訴訟法等。

據轉述，民進黨秘書長林右昌黨務報告時提到，黨中央將協助整理這會期立法成果並加強論述，宣講活動告一段落，接下來會持續拜訪資深黨員及基層黨部。

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