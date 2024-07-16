「寒國人」控綠色恐怖深入機場 陸委會斥：影片充斥不實訊息！

陸委會嚴正表示，「寒國人」未經查證發布刻意扭曲的錯誤報導，相關影片充斥刻意扭曲的不實訊息，誤導國人，予以嚴正駁斥。 （圖取自陸委會臉書）

2024/07/16 17:43

〔記者陳鈺馥／台北報導〕親中網紅「寒國人」張紹群近日前往上海途中，在桃園機場拍片指控，有遇到陸委會公務人員告知赴中可掃碼登錄動態系統，讓他直呼這是「綠色恐怖」的手深入到台灣機場，讓不知道的人感覺中國很可怕。對此，陸委會嚴正表示，「寒國人」未經查證發布刻意扭曲的錯誤報導，相關影片充斥刻意扭曲的不實訊息，刻意誤導國人，予以嚴正駁斥。

張紹群批評，只要上網登錄填完資料，還會送一張卡，上面清清楚楚寫著大陸委員會「赴陸港澳動態登錄系統」，還寫有登錄更安心。這張卡是價值50元的禮物券，可以去超商買東西，這是不是人民的納稅錢，等於是花錢給人民恐懼，「為了要讓大家恐懼大陸，不惜要發這種禮物卡！」

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陸委會在臉書發文表示，有關YouTuber「寒國人」在未經查證的情形下，於社群媒體刻意扭曲事實誤導社會，指責該會宣導「國人赴陸港澳動態登錄系統」，該會澄清相關影片充斥刻意扭曲的不實訊息，刻意誤導國人，予以嚴正駁斥。

陸委會聲明，該會建置「國人赴陸港澳動態登錄系統」及強化相關宣導工作，係基於中共近年來增修國安法令，並已發生多起國人赴中遭不當留置、非法逮捕、拘禁案例。被害者家屬、社會各界及國會，均建議該會應積極提醒國人赴中可能面對的人身安全風險。陸委會在各相關機場、港口針對擬赴中之國人進行宣導工作，是政府應有的責任。

陸委會說明，政府考量公務人力有限，本案採委外方式辦理，相關宣導工作均依循政府採購法進行合法採購，機場、港口所有宣導人力，均由得標廠商員工依契約執行，完全沒有指派任何一位公務員辦理。「寒國人」在未經查證的情形下，做出錯誤批評，刻意誤導輿情之嫌，該會予以高度譴責。

陸委會強調，被中共有關部門非法逮捕、拘禁且尚未獲釋的國人，案案屬實。這些被關押的國人，被中共抓捕、留置的理由，只不過是曾經參與特定政黨、出版中共不喜歡的書籍、信仰中共不樂見的宗教，甚至是攜帶提倡素食書籍、曾經擔任軍警等職務。「寒國人」漠視這些被拘捕國人以及家屬的痛苦，指責被抓捕的國人都是「違法者」，陸委會無法接受，必須提出嚴肅糾正，以正視聽。

陸委會再次呼籲國人，目前赴中要審慎評估其必要性，如確有赴中需求，政府已建置「國人赴陸港澳動態登錄系統」，提醒國人多加利用，保障自身安全。

陸委會表示，國人在登錄系統所填寫的資訊，只有在發生緊急且需要政府協助的狀況下，讓該會可以與赴中國人的在台緊急聯絡人取得聯繫，報導採取扭曲及不當影射的方式，指政府將相關資訊作為蒐集個人政治立場之運用，是不負責任的錯誤與醜化，政府為避免社會輿情受其誤導，特予澄清。

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