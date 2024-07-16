立院三讀》NCC組織法刪除新舊委員「過渡條款」 委員任滿只能連任1次

立法院院會今（16）日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第4條條文修正案」，規定委員任滿得連任1次，並不得再任。（記者塗建榮攝）

2024/07/16 17:22

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（16）日三讀通過「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第4條條文修正案」，規定委員任滿得連任1次，並不得再任；同時刪除舊委員得延任至新委員就職前1日的「過渡條款」。此外，新法也規定，如因立院不同意或出缺致委員人數未達足額時，行政院長應於3個月內補足提名。

現行NCC組織法第4條規定，本會置委員7人，均為專任，任期4年，任滿得連任，由行政院長提名經立院同意後任命之。另，本會委員任期屆滿未能依規定提任時，原任委員的任期得延至新任委員就職前一日止。

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立院司法及法制、交通委員會聯席會議於5月1日審查NCC組織法修法時，國民黨團總召傅崐萁等人提出「依政黨比例分配委員人數」等條文內容，民進黨團總召柯建銘則強調，大法官釋字613號解釋已判決依政黨比例違憲。但最終藍白挾人數優勢通過停止討論並保留協商的動議，因此全數條文保留送朝野協商。

然而，立法院長韓國瑜本月11日主持協商時，國民黨團突提出修正動議，刪除「依政黨比例分配委員人數」的條文內容，但朝野仍無法達成共識。

院會今處理NCC組織法，針對保留的第4條條文進行表決。表決前，民眾黨立委黃國昌發言表示，過去幾年NCC表現讓台灣社會失望透頂，有必要審視現行法規所產生的委員，要透過什麼樣的機制，確保其專業性、獨立性。他說，民眾黨團不贊成以政黨比例分配委員席次，修正草案參考公視模式。

民進黨立委吳思瑤發言指出，針對7月底任期將屆滿的NCC人事同意權案，藍白共擋了9次，民眾黨以公視模式要產生新任委員，本質都可能有違憲之虞；國民黨的修正動議，委員只能連任1次，並刪除新舊委員的「過渡條款」，民進黨認為應當維持原案，不予修正，「立委再大，也不能比憲法大。」

國民黨立委翁曉玲發言表示，針對中天案、鏡電視案、王義川案等，社會大眾對NCC多所批評，嚴重質疑其獨立性；修法經多方整合，修正任期相關規定，避免NCC委員攬權、極權，造成擴權，也替NCC注入活水，帶來新氣象。

經表決，最終通過國民黨團所提修正動議，規定NCC委員任滿得連任1次，已連任者不得再任；同時刪除舊委員得延任至新委員就職前1日的「過渡條款」。並增訂「委員出缺時，其繼任委員之任期至原任期屆滿之日為止。」

此外，新法也規定，如因立院不同意或出缺致委員人數未達足額時，行政院長應於3個月內補足提名。

另，國民黨立委羅智強等人提出「衛星廣播電視法部分條文修正草案」，要求以新聞頻道為主的衛星廣播電視事業執照期限為永久，另有效力溯及既往適用爭訟中案件等規定，其中包括NCC於2020年處分不予換照的「中天電視台」案。民進黨團提出復議，今天在立院院會表決，復議案不通過，本案付委審查。

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