高市府會「人事」異動 市府人事處長康人方、議會人事室主任李玉秀上任

高市府人事處長陳詩鍾（左一）屆齡退休，由原台南市政府人事處長康人方（右一）接任。（市府提供）

2024/07/16 16:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府、高市議會今相繼發布「人事」異動，市府人事處長陳詩鍾屆齡退休，由原台南市政府人事處長康人方接任；議會人事室主任李殷明屆齡榮退，由原屏東縣政府人事處處長李玉秀接棒。

市長陳其邁表示，陳詩鍾公務資歷41年，其中38年任職市府且從基層做起，任內積極推動人事業務資訊化、工作簡化等措施有目共睹，尤其督導訂頒執行重大專案獎勵原則及作業方式。

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陳其邁感謝人事長的推薦，介紹新任處長康人方擁有豐富的地方、中央人事主管經歷及實務歷練，自基層做起，歷任屏東縣政府人事處處長、海洋委員會人事處副處長、數位發展部人事處副處長、海洋委員會人事處處長及台南市政府人事處處長，經歷豐富完整，希望借重康處長的經驗，提供專業、關懷之優質人事服務。

議會人事室主任李殷明屆齡榮退，議長康裕成今親自主持卸、新任主任交接典禮；感性的康裕成一度哽咽表達不捨，感謝李殷明對第四屆議會的各項協助。

新任人事室主任則由原屏東縣政府人事處處長李玉秀接任，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮也親自南下高雄監交，在康裕成及蘇俊榮見證與監交下，在全場議會同仁歡呼鼓掌中完成印信交接。

高市議會人事室主任李殷明（左一）屆齡榮退，由原屏東縣政府人事處處長李玉秀（右一）接棒。 （議會提供）

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