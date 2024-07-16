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彰化縣議員將增至55人！第九選區多1人原因曝

立法院會三讀通過《地方制度法》第33條修正草案後，2026年縣議員改選，彰化縣將新增1席山地原住民縣議員。（記者張聰秋攝）

立法院會三讀通過《地方制度法》第33條修正草案後，2026年縣議員改選，彰化縣將新增1席山地原住民縣議員。（記者張聰秋攝）

2024/07/16 16:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕立法院會三讀通過《地方制度法》第33條修正草案，規定縣市若有山地原住民人口超過1500人，必須設置一席山地原住民縣議員。根據最新統計，彰化縣有3417名山地原住民，依照這次修法，2026年縣議員改選時，彰化縣第九選區將新增一席山地原住民縣議員。

彰化縣現有1席平地原住民縣議員，加上新增的山地原住民縣議員，修法後將有兩席原住民縣議員。此修法使得縣議員總席次從現有的54席增加到55席，確保原住民在議會中的代表權益。

截至今年6月底，彰化縣人口約有123萬2000多人，其中原住民總數為6643人，包括3226名平地原住民和3417名山地原住民。這些原住民中，阿美族人數最多，其次是排灣族和布農族，其他尚有泰雅族、魯凱族、卑南族等多個族別。

彰化縣民政處副處長陳俊南指出，《地方制度法》規定，縣市人口在160萬人以下時，縣議員席次最多為57席。彰化縣目前共有54席，修法後增加的這一席山地原住民縣議員，使總席次達到55席，仍在法律規定的上限內。因此，現有的54席次不會受到排擠，新增的1席將是分配給第九選區的山地原住民，使得縣議會能更全面代表縣內所有原住民的利益。

到今年6月底止，彰化縣人口約123萬2000多人，其中，原住民總數6643人，包含平地原住民3226人、山地原住民3417人。（圖縣府提供）

到今年6月底止，彰化縣人口約123萬2000多人，其中，原住民總數6643人，包含平地原住民3226人、山地原住民3417人。（圖縣府提供）

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