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基隆公車頻故障今撤換處長 議員：要換公車不是換處長

基隆市公車15日下午在中山區拋錨。（民眾提供）

基隆市公車15日下午在中山區拋錨。（民眾提供）

2024/07/16 16:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車近來頻頻故障，近1個月就有25起拋錨，尤其近1週幾乎1日1車拋錨，市府今天撤換公車處長。多位議員不滿指出「要換公車不是換處長」，換處長不能解決問題，反而可能導致管理混亂，要專業管理。市長謝國樑今天表示將與交部合作，在2025年及2026年陸續將老舊公車全數汰換為電動低底盤公車。

基隆市公車頻頻拋拋錨，其中7月11日傍晚拋錨公車竟有「手煞車零件」掉出來，嚇壞民眾，議論紛紛。市府立即撤換公車處長楊華中，由產業發展處長鄭永陽升任，今天生效。

民進黨籍市議員許睿慈表示，謝國樑撤換公車處長的做法，是「推卸責任的行動」，市民期望的是改善公車服務，但貿然撤換人事，無助於解決公車老舊的問題，反而可能因為人事變動導致管理上的混亂。

許睿慈也建議市府，停止追加電動機車預算，省下將近16.7億經費，就有充足預算汰換公車。同時呼籲市府儘速將採購新公車或新電動公車計畫送議會審查，不要打假球。

民進黨議員張顥瀚也表示，他和許睿慈昨天在中心區又發現1輛公車拋錨，真的是1天1車拋錨，謝國樑快速撤換公車處長是閃避他的政治責任，他應該向市民道歉。市府說要換電動公車，除了經費龐大之外，充電樁、司機配置等才是更大問題。

無黨籍議員陳冠羽也表示，此時民眾需要的會是有交通專業的公車處長，並提出公車營運改革方案，包括路線如何貼近長輩、通勤族所需？維修妥善率如何提升？都需要市府提出解方案。基隆市大眾運輸使用率全國第二！市府已經編列超過10億元電動機車補助費，更應用預算跟政策回應公車支持者和司機。

謝國樑今天受訪時強調，在他接任基隆市長時，基隆市許多公車的車齡就已經超過12年，因此在這段期間有一些運轉不順利的狀況，市府會持續努力。

謝國樑指出，市府與交通部前部長王國材、現任部長李孟諺通力合作，並與議會各黨派議員溝通好，將於2025年及2026年陸續將100多輛老舊公車全數汰換為電動低底盤公車。

11日在中正區公所附近公車拋錨，手煞車零件居然掉出來。（民眾提供）

11日在中正區公所附近公車拋錨，手煞車零件居然掉出來。（民眾提供）

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