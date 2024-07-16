因應「三力」時代 陳其邁︰資訊中心年底前升級資訊處

高市府連續兩週市政會議安排在淨零學院，請專家上課講解AI，陳其邁也坐在第一排當學生專心聽講。（記者王榮祥攝）

2024/07/16 14:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府連續兩週市政會議安排在淨零學院舉行，並邀請AI專家為首長們講課；市長陳其邁強調，未來將是算力、應用力與人力的「三力」時代，並透露高市府資訊中心計畫年底前可升級資訊處。

陳其邁說，人工智慧進展速度快，尤其生成式 AI （生成式人工智慧） 將陸續、普遍應用在各領域，包括服務、生產、醫療、交通等；他認為局處首長應與時俱進，了解時代趨勢，進一步應用在市政推廣，提供更好服務品質。

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他舉演唱會、防災為例，透過資料蒐集與整合，進一步提供局處作業參考，像是歌迷疏散等執行面。

陳其邁進一步提到，希望把市政府資料、各種解決方式建構為平台，一方面增進市政服務，二方面讓更多產業可以進駐，更大的整合平台也可吸引更多廠商來高雄，進一步促成各種商業與服務模式的驗證，最終推廣到海外市場。

陳其邁認為，資訊科技未來發展將是算力、應用力、人力的三力時代，首長都該要有相關知識，進而把智慧城市解決方案落實在市政。

他也提到高市研考會資訊中心將轉化資訊處，就是希望能有一個強而有力的資料跟解決方案的整合單位，以提供市民更多服務，研考會新任主委陳博洲正努力跟人事處討論，預估不用到年底就可成立。

高市府連續兩週市政會議安排在淨零學院上課。（記者王榮祥攝）

陳其邁重視AI，提到資訊中心年底前會升級資訊處。（記者王榮祥攝）

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