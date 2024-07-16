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周榆修稱「私幼狼師案」窮盡一切可能處理 吳靜怡：根本打臉自己

政治評論員吳靜怡。（取自「有話鏡來講」Youtube）

政治評論員吳靜怡。（取自「有話鏡來講」Youtube）

2024/07/16 14:31

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園園長之子兒子涉嫌性侵、猥褻女童，甚至檢警在電腦查扣600多部性影像，舉國譁然，此案在2022年7月首度有家長報案指女童遭猥褻，但時任市長柯文哲卻無作為，柯市府遭疑行政怠惰，前北市社會局長、民眾黨秘書長周榆修今表示，當時窮盡一切可能，並無不作為；政治評論員吳靜怡批評，若窮盡一切可能怎還會有超過20名孩子受害、600部影片出現？如今根本就是窮盡一切可能在逃避事實。

周榆修今於立法院民眾黨團記者會受訪表示，該案於2022年發生，檢視當時的SOP和教育局、社會局的相關規定，北市府窮盡一切可能，並沒有不作為，發生第一次案件發生時，檢調也是不起訴處分，所以特別澄清當時並非不作為，「我們窮盡一切可能，在當時一切記有規定上處理」，最後是狼師2023年6、7月陸續有不當情形。

吳靜怡、台北市議員許淑華、資深媒體人尚毅夫今天上鏡新聞網路節目「有話鏡來講」，談到柯市府於2022年首度爆發狼師猥褻女童時，並未啟動性平程序並要求該狼師停職一事；吳靜怡批評，周榆修怎敢說自己窮盡一切可能？若有窮盡一切可能就不會發生超過20名女童受害、600部影片出現，窮盡一切的結果就是丟自己的臉，如今根本是窮盡一切可能逃避已發生的事實。

吳靜怡也質疑柯文哲神隱，並指過去柯文哲都會在週二、週五開記者會，但今天就只派周榆修出來，為何柯文哲不出來親自說明此事？她也批評黃珊珊稱自己於2022年中辭掉副市長，但黃珊珊是在2022年8月才離職，此案爆發於2022年7月，黃珊珊是7月離職嗎？真的覺得不要再一直打臉自己。

吳靜怡也呼籲蔣萬安應要把所有事實真相都盤點出來，大家要知道的是事實，至於柯文哲在2022年時，如果有窮盡一切應要在2022年7月首起事件發生時，把所有家長、孩子找出來詢問、調查，但當時的柯市府去沒有針對此案溯源，僅依賴司法調查，更不公開、不揭露事情，反而站在園方那邊，如今還想推卸責任。

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