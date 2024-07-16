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健保點值修法將入院會表決 民眾黨團指3附帶決議已取得朝野共識

16日是立法院本會期最後一次院會，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌（中）、立委張啓楷（右）、陳昭姿（左）等人上午舉行院會前記者會。（記者廖振輝攝）

16日是立法院本會期最後一次院會，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌（中）、立委張啓楷（右）、陳昭姿（左）等人上午舉行院會前記者會。（記者廖振輝攝）

2024/07/16 13:23

〔記者李文馨／台北報導〕立法院本屆會期最後一天，朝野力拚「法案大清倉」，立法院長韓國瑜15日協商攸關健保點值的「全民健康保險法第62條修正草案」因三黨無共識，將於今日院會處理。民眾黨團今（16）日上午召開記者會，立委陳昭姿指出，今早接到民進黨團的溝通電話，表達願意接受民眾黨針對「健保法」修法的3個附帶決議。

針對「健保點值」議題，召委黃國昌指出，健保點值1點0.95元，在民眾黨堅持下爭取到3個附帶決議，阻止健保黑洞繼續擴大；陳昭姿補充，今天上午和執政黨黨團溝通，對方和衛福部都表示接受民眾黨提出的3個附帶決議。

陳昭姿說明，民眾黨對「健保點值」提出的3點附帶決議包含：第一，要求衛生福利部應借鑒日本之做法，1年內制定藥價調整機制，並與醫藥界溝通，逐步達成合理藥價；第二，要求衛生福利部應另訂或修訂相關法規，規範健保點值保障之範疇應優先用於提升醫事人員之薪酬待遇；第三，要求衛福部針對指示藥退出健保給付擬訂時程表，3個月內提交該報告至衛生環境及社會福利委員會審議。

有關「電業法」修法及跟公糧收購，黃國昌指出，民眾黨團是第一個提出「電業法」修正，提出的法案非常合理，也得到許多委員同意；農糧收購價格部分，13年不動如山，民眾黨團除提案每公斤調漲5元，也會要求主管機關制訂公式、合理反映公糧收購價格，因此民眾黨團願意有合理的妥協，使國家更進步。

民眾黨團今（16）日上午召開記者會，立委陳昭姿指出，今早接到民進黨團的溝通電話，表達願意接受民眾黨針對「健保法」修法的3個附帶決議。（民眾黨團提供）

民眾黨團今（16）日上午召開記者會，立委陳昭姿指出，今早接到民進黨團的溝通電話，表達願意接受民眾黨針對「健保法」修法的3個附帶決議。（民眾黨團提供）

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