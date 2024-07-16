巴黎奧運將揭幕 外交部製作杯墊、拍短片推廣台灣國家形象

外交部國際傳播司司長徐詠梅表示，外交部將透過文化展演、文宣影片，藉由巴黎奧運推廣台灣，除了製作文宣小物「台灣意象杯墊」之外，也製作「台灣 迎向世界」短片。（記者黃靖媗攝）

2024/07/16 13:02

〔記者黃靖媗／台北報導〕巴黎奧運將於26日登場，外交部國際傳播司司長徐詠梅表示，外交部將透過文化展演、文宣影片，藉由巴黎奧運推廣台灣，除了製作文宣小物「台灣意象杯墊」之外，也製作「台灣 迎向世界」短片。

在文化展演部分，外交部參與補助文化部所籌組的文化藝術團體在巴黎奧運期間於「文化奧運」演出，我國駐法國代表處於此期間也將進行一系列文宣活動，包含主持展演活動開幕儀式，以及舉行選手歡迎酒會等，外交部也製作文宣小物「台灣意象杯墊」，上方印有台灣豐富的自然生態，文宣品即將在巴黎奧運期間在各文宣場合分送及運用。

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在文宣影片方面，外交部籌製主題為「台灣 迎向世界（Taiwan：Win Over The World）」短片，影片長度約兩分鐘，有中、英、法3個版本，內容為運動員受訓及練習畫面，交織運動中的台灣人的畫面，並結合台灣的地景、人文及高科技景象，盼傳達我國積極參與奧運、走向世界的訊息，同時呈現台灣民主和平繁榮的樣貌。

此外，外交部「光華雜誌」7月號也已刊出奧運相關專題報導，並已刊載於相關網站，「光華雜誌」8月號與9月號也將陸續報導我國參與奧運得牌情形，及「文化奧運」相關情形；外交部各新媒體平台迄今已推出逾百則貼文，未來也將持續與全球外館及相關部會合作，報導我國參與奧運、選手得牌，與文化奧運情形，共同推廣台灣國家形象。

外交部國際傳播司司長徐詠梅表示，外交部將透過文化展演、文宣影片，藉由巴黎奧運推廣台灣，除了製作文宣小物「台灣意象杯墊」之外，也製作「台灣 迎向世界」短片。（記者黃靖媗攝）

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