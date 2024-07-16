加強應變處置 國防部：近年熱傷害致死率零

三軍儀隊結束44年來在中正紀念堂銅像大廳的禮兵交接，15日起改在主堂體前民主大道實施禮兵巡查及訓練展示。（資料照，記者方賓照攝）

2024/07/16 13:11

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部今日召開例行記者會，軍醫局衛保處處長杜旻育上校表示，近年熱傷害致死率為零，且重症個案已逐年大幅減少；人次室人事勤務處副處長方宗泰上校表示，目前調整中正紀念堂的勤務是與文化部研討後，調整執勤方式及地點，頭寮跟慈湖部分目前都沒有調整規劃。

杜旻育說，夏季是肇生熱傷害高風險時期，國防部單位除積極落實所屬官兵熱傷害防治宣導外，並要求每年4月底前完成全軍人員熱傷害合格簽證作業，持恆加強官兵對於熱傷害徵候辨識、初步處置與急救降溫演練，確維官兵健康安全。

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杜旻育指出，鑑於國軍在訓練不中斷、戰備無間隙下，為防範官兵於操課訓練期間肇生熱傷害及有效應處，操課前單位應完成勤前教育，掌握新兵（入營5至7天人員）與身體不適人員，必要時暫緩渠等訓練；律定隨隊救護編組，建立通聯機制，完善救護車急救器材整備及功能測試，醫護人員演練急救器材操作，掌握鄰近醫院；各訓場現地定時監測中暑危險係數變化，適時補充飲水，嚴禁以冰品飲料代替。

杜旻育說明，應變處置作為包含快速發現、快速降溫、快速送醫。平時即應完成降溫急救處置應變編組，律定班長、鄰兵、軍醫官、醫務士、押車幹部職掌，分工合作；並持續確按步驟演練，以熟稔急救「三快」之要領。

杜旻育指出，國軍近年來在各級持恆戮力，第一時間急救處置得宜下，熱傷害致死率為零，且重症個案已逐年大幅減少。本部將持續要求強化幹部人員辨識及環境監測風險管理、完善衛勤緊急救護及到院持續降溫治療緊急醫療及提升自我防護能力，達成「安全零傷害」目標。

頭寮慈湖三軍儀隊禮兵不調整

媒體詢問，中正紀念堂儀隊近期移出堂體，未來頭寮和慈湖的儀隊是否比照辦理，方宗泰表示，目前調整中正紀念堂的勤務是文化部研討後，只是調整執勤方式及地點，頭寮跟慈湖部分目前都沒有調整規劃。

另外，針對台北市長蔣萬安說，炎熱的酷暑下在戶外進行各項的操練、訓練，外界有一些聲音，希望國防部能夠聆聽。方宗泰表示，合格的儀隊弟兄在驗收時都要完成一小時的耐熱訓練，完成後每周的基礎訓也包含耐熱訓練，所以儀隊弟兄執行這樣的勤務是沒有問題的。

軍醫局衛保處處長杜旻育上校表示，近年熱傷害致死率為零，且重症個案已逐年大幅減少。（記者吳哲宇翻攝）

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