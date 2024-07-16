防幼稚園狼師 藍委將提修法暫時停職期間不能聘任

國民黨台北市5位立委舉行記者會，澄清民進黨議員指控台北市長蔣萬安慢處理狼師一事，並預告要在下會期提出修法。（國民黨團提供）

2024/07/16 11:17

〔記者劉宛琳／台北報導〕台北市信義區某私立幼兒園2年前發生擔任老師的園長兒子涉嫌性侵，今年5月被發現園長另成立托嬰中心，遭民進黨議員質疑台北市長蔣萬安未處理好此事。國民黨台北市5位立委痛批抹黑，並預告將提出修法，呼籲民進黨停止政治追殺，修法補強保護兒少。

國民黨立委李彥秀表示，她將在下會期提出「教保服務人員條例」修法，將教保員暫時停職一事通報地方主管機關，並在此期間不得聘任。

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國民黨立委徐巧芯表示，台北市議員許淑華、吳沛憶出來說蔣萬安有多麼不作為，但在發生這些事情時她們一聲不吭，而去年是她召開協調會，包含台北市教育局、社會局，還有她的律師，許多家長來詢問並要求市府用最嚴厲的懲罰。

徐巧芯表示，民進黨記者會說了2021、2022年事發的事情，卻完全不提去年北市府的行政處分，決議這些人終生不能再當教保員，以及協助家長處理此事。

徐巧芯強調，今天民進黨出來指控的是假的、抹黑的，「過去完全不關心，今天出來講得自己身歷其境」。

國民黨立委王鴻薇表示，保護兒少不是用政治追殺的方式，做政治鬥爭動作，以為用這種指控就可以達到目的；雖然蔣市府已經行政手段，但過去仍有修法不足的地方，應該要用修法來補足。

國民黨台北市5位立委舉行記者會，澄清民進黨議員指控台北市長蔣萬安慢處理狼師一事，並預告要在下會期提出修法。（國民黨團提供）

國民黨台北市5位立委舉行記者會，澄清民進黨議員指控台北市長蔣萬安慢處理狼師一事，並預告要在下會期提出修法。（國民黨團提供）

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