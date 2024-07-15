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首頁　>　政治

立法院通過WTO漁業補貼協定 規範不得補貼非法漁撈行為

立法院15日院會。（記者羅沛德攝）

立法院15日院會。（記者羅沛德攝）

2024/07/15 23:12

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院院會今（15）日通過「馬拉喀什世界貿易組織協定修正議定書」及其附件「漁業補貼協定」，規範我國不得補貼從事非法、未報告、不受規範的漁撈行為。

世界貿易組織（WTO）自2001年啟動「漁業補貼協定」談判，至2022年6月第12屆部長會議（MC12）始獲致協議，會員同意禁止補貼從事非法、未報告、不受規範或針對過漁魚群的漁撈行為及其相關活動，並將強化漁撈資訊透明化義務，擴大與其他國際組織及區域漁業管理組織間的合作。

漁業補貼協定規範，不得對從事非法、未報告、不受規範漁撈行為或其相關活動的漁船或經營者提供或維持任何補貼，也不得對已過漁魚群的漁撈行為提供或維持補貼。

漁業補貼協定也規範，不得對在無管轄海域的國籍作業船隻提供或維持補貼；對非國籍船隻的補貼不需有特殊規範與合理限制；對資源狀況不明魚群的漁撈行為或其相關活動的補貼，也應有特殊軌範或合理限制。

本案審議通過後，之後將由農業部與外交部請行政院轉呈總統頒發接受書，以完成國內程序，之後繼續由農業部請我國常駐WTO代表團送交我國接受書予WTO秘書處完成存放。

此外，今日立法院院會也通過我國與宏都拉斯共和國自去年12月6日終止「中華民國（台灣）與薩爾瓦多共和國暨宏都拉斯共和國自由貿易協定」案，與「中華民國（台灣）政府部分停止中華民國（台灣）與薩爾瓦多共和國暨宏都拉斯共和國自由貿易協定施行文書」案。

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