鄭麗君首訪小琉球 野放綠蠵龜 「小橘」重返大海懷抱

海保署今天舉辦海龜野放，行政院副院長親自來參加。（記者陳彥廷攝）

2024/07/15 21:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣琉球鄉海域粗估達上千隻海龜棲息，其中還有部分會上岸產卵，不僅是觀光吸客利器，更是海洋保育的典範，素有「海龜之島」美譽，行政院副院長鄭麗君今天到小琉球，大讚各式船舶業者放慢船速護龜，最後並野放救治長達半年的綠蠵龜「小橘」，小橘雖一度近鄉情怯，但最後仍順利回到大海母親的懷抱。

「海龜的微笑是我們的驕傲！」，鄭麗君和海洋委員會主委管碧玲搭乘海巡艇登島，在地國小的學童以大提琴表演盛大歡迎貴客，他們並和地方政府、交通部共同宣誓「友善路燈」、「船速減慢」、「友善產卵棲地」、「保育傳承」及「在地守護」等5友善環境措施，展現保護海龜的決心，鄭麗君接著頒贈小小巡查員結訓證明，也頒贈感謝狀給配合的船運業者和研發去藍光燈具的業者雄鷄照明。

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鄭麗君表示，行政院創設海洋委員會後即積極推動海龜保育相關事務，今年5月公告「台灣海龜保育計畫書」盼改善台灣地區海龜的族群狀態，並透過跨部會宣誓，攜手企業及民間團體展現海龜保育的決心及行動力，期望在海洋委員會與地方政府共同努力下，讓小琉球成為海洋生態保育的典範。

鄭麗君說，鄉長陳國在告訴她，小琉球海域現在有多達上千隻海龜棲息，更有部分在此產卵，小琉球已成為名副其實的海龜樂園，也因此更要珍惜這得天獨厚的環境，因此感謝所有船舶的業者，在接近小琉球海域1里時，速度都會放慢到8節以下，減少海龜被撞傷、打傷的機會，還有去藍光燈具加以汰換，讓產卵母龜順利上陸，稚龜不再害怕下海。

管碧玲則指出，上週在立法院不分藍綠白通過海洋污染防治基金及海洋保育三法，展現全國一致對海洋保育的重視，野放的綠蠵龜是去年在小琉球花瓶岩因身體遭魚線纏繞擱淺，後續並發現喉部有魚鉤，經海保救援網（MARN）團隊海生館半年的醫療照護後達野放標準後野放。

這隻海龜最後被小小巡查員以海巡署制服的橘色命名為小橘，今天被志工從箱中拿出放上中澳沙灘時，一度近鄉情怯裹足不前，但最後在海潮聲的呼喚下終於潛回海中成功野放，令眾人歡欣鼓舞。

海委會並呼籲國人，除日常生活減少使用一次性塑膠製品、垃圾分類、資源回收外，若發現擱淺受傷的海龜或鯨豚，請撥打海巡專線118，由海保救援系統（MARN）妥善處理，MARN於4年前成立已成功野放24隻鯨豚和240隻海龜，其中還有12隻海龜安裝衛星發報器，盼每一隻受傷的海龜，都能順利康復重返大海。

小橘野放，順利重回大海。（記者陳彥廷攝）

海保署今天舉辦海龜野放，行政院副院長親自來參加。（記者陳彥廷攝）

海保署今天舉辦海龜野放，行政院副院長親自來參加。（記者陳彥廷攝）

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