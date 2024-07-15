卓榮泰親主持「中央廉政會議」 強調讓國際看見台灣反貪腐決心

行政院長卓榮泰（左二）今日主持「中央廉政委員會第28次會議」，他強調，台灣將於今年底對外公布「聯合國反貪腐公約第三次國家報告」的期中進度，讓國際看見台灣推動反貪腐工作的決心。（圖由行政院提供）

2024/07/15 20:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前海基會董事長鄭文燦涉貪遭收押後，行政院長卓榮泰今日首度主持「中央廉政委員會第28次會議」。卓揆強調，台灣將於今年底對外公布「聯合國反貪腐公約第三次國家報告」的期中進度，讓國際看見台灣推動反貪腐工作的決心。

卓揆致詞指出，賴清德總統520就職演說中提到，清廉勤政、落實民主治理，建立開放政府，是總統對於行政團隊共同的要求。

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卓揆提及，中央廉政委員會依規定每半年要召開一次，上次會議是2023年10月19日召開。他520上任後，要求相關單位盤整各重大會議召開時程，並決定在今日由他親自主持第一次的中央廉政委員會，藉此表達政府對「貪瀆零容忍」的決心，展現積極打擊貪瀆的具體行動。

卓揆提及，今年台灣持續自主遵循「聯合國反貪腐公約」，將於年底對外公布第三次國家報告的期中進度，盼與世界同步，讓國際看見台灣推動反貪腐工作的決心，同時也要在既有堅實的基礎上持續向前精進。

此外，去年6月台灣與美國簽訂「台美21世紀貿易倡議」，首次將「反貪腐」列入談判議題，採取高標準規範，共同防制貪腐行為，除以具體方式深化台美經貿關係外，更為台美經貿往來打下堅實的法律基礎。

卓揆強調，台灣用最高標準推動反貪腐，以共同價值，加深國際合作，而廉政建設是國家富強的根基，也是國家文明進步的象徵，因此行政團隊打造廉能政府的努力，不會有片刻鬆懈，也不會停歇，期許各部會團結一致，帶領行政團隊以「貪瀆零容忍」為核心價值，營造廉能透明的公務環境。

卓揆重申，「貪瀆零容忍」是人民對政府檢驗的唯一標準，也是政府部門互相檢驗的唯一標準，無論肅貪或掃黑，絕對沒有模糊空間，也沒有任何人可以僥倖得逞，只要發現任何不法，或對國家與人民不利的事項，政府絕對會強力掃蕩並貫徹執行到底，「只有持續，沒有結束；只有盡力，還更要徹底」。

此外，卓榮泰也責成法務部積極辦理「聯合國反貪腐公約第三次國家報告」，適時對外公布該報告的期中進度，使外界瞭解我國對「聯合國反貪腐公約」的重視，以及積極參與國際社會的決心。

針對中央廉政委員會委員所提「縣市首長與立法委員之廉政與性平素養職前訓練案」一案，卓榮泰則請法務部廉政署、中選會等相關部會研議後續制度改革措施。

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