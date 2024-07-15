基隆又有公車拋錨！傳公車處長遭謝國樑拔官 在地議員狠酸這句！

基隆又有公車拋錨！（圖翻攝自許睿慈臉書）

2024/07/15 20:24

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆近日公車拋錨事件頻傳，但市長謝國樑消極態度致使民怨進一步升級。民進黨基隆市議員許睿慈今天（15日）再爆，週一基隆又有公車半路拋錨，今年6月1日至7月9日已累計拋錨報修24件，7月10日至13日更是「一天壞一台」！

基隆市公車處去年花1.5億採購50輛車齡約8年的中古公車，但這些車近日狀況頻傳，前幾天才發生公車座椅下方鐵片割傷人，11日傍晚還有拋錨車的「手煞車零件」掉出來，不少民眾得知後嚇壞，直呼擔憂大眾運輸安全性。

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對此，謝國樑13日聲稱，他上任後都有在努力汰換老舊公車，目前已計畫在未來2年要將大型公車汰換成低底盤的電動公車，之後會把相關的預算送到議會。他說，購買中古車是到電動公車過渡時期的應急作為，會持續加強全面檢修，減少市民不便。

而許睿慈在臉書透露，今天下午在基隆市中山區復興路上，一輛車齡約8年的基隆市公車在半路因水箱過熱炸裂後拋錨，當時車上有近20乘客緊急疏散，她和另外一位綠營基隆市議員施偉政得知此事後趕往現場了解情況。許睿慈表示，故障的車輛雖然不是採購他縣市的中古公車，但車齡也已達汰舊年限。

許睿慈指出，「本市公車車齡逾10年以上車輛計75輛，佔全市公車46%……113年6月1日至7月9日，公車拋錨路邊報修共計24件，再加上7月10日至7月13日是一天一件！基隆市絕對有充足預算，建置完善的公共運輸網，如果大眾運輸新穎舒適，交通網完善便捷，我想問問各位市民，還願意在擁擠的人行道上，找機車停車位嗎？」針對謝國樑聲稱有計畫要換電動公車，許睿慈直言「近2年未見任何新公車或新電動公車之預算編列及計畫申請！」

另外，有消息傳基隆市公車處處長疑似因近期老舊公車頻出包遭撤換，改由產業發展處調任新處長，許睿慈忍不住狠酸：「公車處處長對不起，我努力要求市長換掉老舊公車，市長卻把你換掉了……。」同樣是綠營在地議員的張顥瀚今天也在政論節目上表示，之前基隆爆發疑似校園中毒事件，時任教育處長也火速被拔官，質疑謝國樑為閃躲政治責任，不惜犧牲自家員工。

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