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健保點值1點1元協商破局 韓國瑜裁示明院會處理

衛福部長邱泰源與立法院長韓國瑜，出席朝野黨團協商。（記者田裕華攝）

衛福部長邱泰源與立法院長韓國瑜，出席朝野黨團協商。（記者田裕華攝）

2024/07/15 18:46

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院長韓國瑜今日下午召集朝野黨團協商，研商有關「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，在野力促點值朝每點1元邁進，民進黨團重申總統賴清德說法，固定健保點值作法看似簡單，但可能增加醫療浪費與民眾健保費負擔，「簡單方法不一定是最好方法」。歷時2小時討論仍無共識，韓國瑜裁示明日院會處理。

今日黨團協商，國民黨、民眾黨立委都質疑衛福部長邱泰源2018年時任立委時，曾提案要在3年內達成健保點值每點1元的目標，民進黨立委莊瑞雄緩頰說，當家方知柴米貴；民進黨團總召柯建銘也說，每點1元就能解決問題嗎？他並點名國民黨立委蘇清泉，是屏東地區醫院院長，若健保點值每點1元，1年能增加1億多預算，應該要利益迴避，「大家要理性來看，難道修法只有一條路？」

國民黨立委陳菁徽呼籲，政府應讓財政挹注人民的健康正常化，且說這是投資的概念，而不是單純的成本，因為照顧國人健康、把關醫護正常運作，本就是施政義務。

邱泰源指出，若將健保總額「支出上限制」改為「支出目標制」，保障健保點值每點0.95元，明年將增加健保支出705億元，若保障點值為1元，將增加1155億元，可能必須調漲保費因應，民眾負擔勢必因此增加。

邱泰源表示，如果要健保永續，應該要去想健保資源如何有效運用，抑制不必要支出，看病很多次浪費醫療資源，重複用藥跟重複看診，才是最需要改善的。

健保署長石崇良表示，有調整支付標準，醫事人力投入占比較高的支付項目，以及急重難症等，提高支付標準及點值，像外科已經保障每點1元，6月也成立支付標準專家小組，討論修正醫事人員的待遇；另外，離島、山地偏鄉也有保障，今年下半年對離島住院點值有增加3成。

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