批馬英九親中言論讓國民黨成小丑 台聯：更不可能重返執政

前總統馬英九日前接受馬來西亞「星洲日報」專訪時聲稱，國民黨贊成和平統一，與絕大部分的台灣人想法一致。（馬英九辦公室提供）

2024/07/15 18:32

〔記者林哲遠／台北報導〕前總統馬英九日前接受外媒專訪時強調，國民黨贊成和平統一，與絕大部分的台灣人想法一致。對此，台灣團結聯盟黨主席周倪安今日直言，馬英九心中無台灣，在任時親中，卸任後還到處散播謊言，如今馬英九的親中言論只會讓自己及國民黨更像小丑，要重返執政更是不可能。

周倪安指出，馬英九日前在澎湖漁船被扣押事件中，要求政府要承認「九二共識」才能解決，根本就是藉機吃豆腐的嘴臉。九二共識正是馬英九、國安會前秘書長蘇起等人發明出來欺騙台灣人的話術，無視中共在歷史上簽訂了西藏和平協議、香港問題的中英聯合聲明後，日漸撕毀和平承諾，發動暴力鎮壓的史實。

請繼續往下閱讀...

周倪安痛批，馬英九所說的和平統一，是在盲目的無視中國人權紀錄劣跡斑斑下說的。台聯不禁要問，連香港在接受一國兩制後，自由、參政、經濟各方面表現都全面倒退，難道馬英九會沒看到嗎？

周倪安抨擊，馬英九執政8年期間台灣在政治經濟的發展全面傾向中國，導致青年失業率飆升、資本外移、股市慘澹，說好的「六三三」政策都跳票了，也沒有兌現他自己的承諾。在近年本土執政，台灣經濟有所重振後，所謂「台灣不親中，經濟就不會好」的謬論已經被現實給破除了，如今馬英九的親中言論只會讓自己及國民黨更像小丑，重返執政更不可能。

周倪安強調，台聯認為，西太平洋的安全問題的源頭，就是中共肆意擴張的野心，而非台灣人建立自己國家的意志。馬英九任內荒腔走板的治績，已經充分說明親中就是害台，遠中才能保台，才是台灣正確的道路。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法