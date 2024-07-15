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馬英九稱國民黨贊成與中國統一 王興煥：將台灣推入危險境地

台灣基進黨主席王興煥（左）。（台灣基進提供；本報合成）

台灣基進黨主席王興煥（左）。（台灣基進提供；本報合成）

2024/07/15 17:04

〔記者林哲遠／台北報導〕前總統馬英九日前接受馬來西亞「星洲日報」專訪時強調，國民黨贊成和平統一，與絕大部分的台灣人想法一致。對此，台灣基進黨主席王興煥今日呼籲，政府相關單位必須公開駁斥馬英九的謬論。他強調，統一不會帶來和平，只會帶來鎮壓，東突、圖博與香港的命運歷歷在目，堅定抗中才能帶來安全。

王興煥指出，依據台灣民意基金會最近一次的台灣人統獨傾向調查，有5成8傾向未來台灣獨立，1成2期盼永遠維持現狀；陸委會民調也顯示，9成以上的民眾支持台灣的未來要由2300萬人決定，這都符合台灣社會「化統漸獨」長期趨向。

王興煥痛批，馬英九說大部分台灣人的想法是和平統一，與7成台灣人認為台灣中國互不隸屬的事實不符，也與九成台灣人主張「住民自決」的事實不符。馬英九的說法不只誤導國際媒體，更是將台灣推入危險境地。

王興煥提到，日前結束的北約峰會，不只一貫的將中國視為對全球秩序的「體制性挑戰」，聲明中還譴責中國在俄烏戰爭中對俄羅斯的支持，日韓紐澳「印太四國」連續3年受邀參加北約峰會，更是反映了北約地緣政治戰略重點轉向印太。

王興煥強調，在「全球圍中」，自由民主陣營對抗中俄邪惡軸心的態勢已然成形時，馬英九「多數台灣人支持和平統一」的錯誤訊息，將影響國際社會對於台灣的戰略信心。如今國際社會最關注的，無疑正是台灣人民抗中的決心，川普的戰略顧問余茂春，也曾經在訪談中提醒，台灣要展現自我防衛意志，不能想有戰爭讓美國人去打，不打仗的話就跟中國做生意發大財。最近美國的民調也指出，台灣人民的苟且想法，會影響美國人民支持台灣的意願。

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