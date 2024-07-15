會見賴總統 馬紹爾國會議長：全力支持台灣參與聯合國組織

馬紹爾群島共和國國會議長瓦西率團訪台，昨會見賴清德總統時表示，馬國國會全力支持台灣參與聯合國相關組織。（圖由總統府提供）

2024/07/15 16:27

〔記者陳昀／台北報導〕馬紹爾群島共和國國會議長瓦西率團訪台，今會見賴清德總統時表示，馬國國會全力支持台灣參與聯合國相關組織，相信台灣的參與將進一步加強全球合作，促進世界和平與穩定；賴總統也表示，感謝馬國國會接連通過決議，支持台灣國際參與、深化兩國邦誼，期待持續擴大各領域合作交流。

瓦西表示，馬紹爾群島國會全力支持台灣參與包括聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）及國際刑警組織（INTERPOL）等聯合國相關組織。台灣展現了自己是負責任的世界公民，在各領域為國際做出積極貢獻，相信台灣參與這些國際組織，將進一步加強全球合作，促進世界和平與穩定。

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賴清德表示，恭喜瓦西（Brenson Wase）議長今年1月就任，並特別感謝瓦西多年來在財政、交通及司法部長等職位上，積極協助台灣和馬紹爾群島，建立更緊密的夥伴關係。這幾年來，兩國共同面對疫情挑戰，也在農業技術、婦女賦權及氣候變遷等領域持續深化合作；這個月，「台馬教育合作備忘錄」已完成簽署，兩國將擴大教育、體育及人員訓練等方面的交流。

賴清德指出，台灣和馬國攜手走向世界、提升彼此的國際能見度，像是馬國國會今年4月接連通過決議，支持台灣的國際參與及深化兩國邦誼；上月馬國舉辦密克羅尼西亞運動會，台灣也大力支持。賴清德期待，未來兩國邦誼更上層樓，為雙方人民創造更多福祉，也非常歡迎瓦西議長再度訪問台灣，持續促進兩國交流合作。

瓦西表示，此次訪團成員包括馬紹爾國會撥款常設委員會主席亞丁（Jack Ading）、衛生教育暨社會事務常設委員會主席海尼（Wilbur Heine）、參議員羅亞客（Bruce Loeak）、他的妻子瓦冬霓（Antonia Wase）及國會書記官魏默蓮（Morean Watak）。

瓦西指出，這是他擔任國會議長後首次訪問台灣，馬紹爾群島國會近期一致通過兩項決議，彰顯馬國對兩國關係的重視，讓此行格外有意義。第一項決議是紀念台灣與馬紹爾群島共和國建交26週年，兩國邦誼建基於相互尊重、合作，以及民主、自由與法治等共享價值，而共同的南島語族背景也讓一切更顯特別。

第二項決議是肯定台灣對馬紹爾群島政府及人民堅定不移的支持。瓦西表示，台灣一直是馬紹爾群島發展過程的珍貴夥伴，在醫療衛生、教育、基礎建設及農業等各種領域提供協助。馬紹爾群島十分感謝台灣多年來展現的真誠友誼及堅定支持。

瓦西表示，馬紹爾群島國會全力支持台灣參與包括聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）及國際刑警組織（INTERPOL）等聯合國相關組織。台灣展現了自己是負責任的世界公民，在各領域為國際做出積極貢獻，相信台灣參與這些國際組織，將進一步加強全球合作，促進世界和平與穩定。

瓦西說，展望未來，台灣與馬紹爾群島的關係有進一步發展及合作的巨大潛力，雙方致力於強化邦誼，攜手合作應對共同挑戰，實現永續發展並促進區域穩定，很榮幸能與台灣共同努力，創造兩國更光明的未來。

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