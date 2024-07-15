拆樑讓童子瑋選基市長？ 林右昌批：藍營離民心是「天文距離」

立法院國民黨團總召傅崐萁指控，賴清德總統發動報復性罷免，目的是讓自己的侄子、基隆市議長童子瑋接任市長。民進黨秘書長林右昌今駁斥，能連署到4萬多人，民進黨沒那能耐，是因為國民黨距離基隆人心太遙遠、是天文距離，「國民黨太不了解現在的基隆」。 （CNEWS匯流新聞網提供）

2024/07/15 16:30

〔記者陳昀／台北報導〕基隆市長謝國樑身陷罷免危機，立法院國民黨團總召傅崐萁指控，賴清德總統發動報復性罷免，目的是讓自己的侄子、基隆市議長童子瑋接任市長。民進黨秘書長林右昌今反駁，能連署到4萬多人，民進黨沒那能耐，是因為國民黨距離基隆人心太遙遠、是天文距離，「國民黨太不了解現在的基隆」。

林右昌今接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪。針對總統賴清德日前提出，「若釋憲結果有政黨不服，青鳥就會飛出來」等說法，林右昌強調，青鳥跟民進黨沒有關係，台灣是個民主法治國家，政黨輪替是很現實的問題，台灣不會有一個政黨像共產黨永遠執政，民眾投票可以自由選擇誰來帶領國家，因此台灣要追求法治國家、建立制度很重要。

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林右昌認為，很多參予青鳥的民眾，對民進黨不一定很了解，也不一定在投票時投支持，且民進黨執政已8年、今年是第9年，對很多年輕人來說，成長的階段就是民進黨執政，要罵、要批評的當然就是民進黨。他認為，這次青鳥行動其實是很多年輕人，被國民黨立院總召傅崐萁及民眾黨立院總召黃國昌氣到，青鳥的自主性很高，無人能左右。

林右昌也反駁朱立倫日前「大法官是民進黨所選的」說法，並指出，憲法法庭組成、提名過程就是依法律規定，前總統馬英九過去也有提名大法官，現在刻意幫大法官貼標籤，說是民進黨挑選的很惡質。他認為，要尊重憲法法庭的神聖性，尊重制度、體制，朱立倫不能因為短期政治利益，就惡意抹黑跟攻擊大法官，「國民黨有一天也會執政，到時執政怎麼辦？」

談及罷免謝國樑的「拆樑行動」，林右昌指出，這是公民自發性的行動，先前高雄市長韓國瑜，立委陳柏惟、黃捷、林昶佐的罷免案皆然，這本來就是公民權利，會引發這麼大爭議，是因為國民黨急著修《選罷法》，損害、限縮民眾應有的權益。

被問及謝國樑遭罷免後是否為了讓賴清德的侄子童子瑋參選，林右昌反駁，國民黨到現在還搞不清楚基隆人為什麼生氣，距離基隆人心太遙遠，是天文距離，能連署到4萬多人，絕非民進黨在背後幫忙，民進黨沒那能耐，基隆基本盤是藍大於綠，超過4萬多人連署，就是表示基隆人生氣了，連藍軍支持者也看不下去，「國民黨太不了解現在的基隆」。

對於是否參選新北市長，林右昌回應，現在離選舉太遠，他擔任民進黨秘書長，最重要的是擴大民進黨社會基礎，「選舉我沒考慮，都是外面想太多。」林說，從政初衷不是自己要幹嘛、想幹麼，重要的是把每一個職位做好，卸任後留給民眾懷念，才是政治人物最大收穫與回饋。

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