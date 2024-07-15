賴清德指示政治檔案不得遮蔽 政院：由國安局與國安會全面檢討

賴清德總統今日視察國家檔案局，指示各單位送來的政治檔案，不能藉故遮蔽重要資訊，當僅有公開之名卻無公開之實，便難以落實政治檔案條例的精神，要求確實執行。（圖由行政院提供）

2024/07/15 16:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統今日視察國家檔案局，指示各單位送來的政治檔案，不能藉故遮蔽重要資訊。關於後續將如何落實執行？行政院人權及轉型正義處表示，列為「永久保密」故暫未移轉的政治檔案，依照新規定，將由國安局與國家安全會議進行全面檢討。除非有符合法定條件的少數特殊情形，否則原則應於屆滿40年時解密。

行政院人權處說明，修法後的「政治檔案條例」，已經刪除過往「嚴重影響國家安全或對外關係之虞」的限制應用，也明定政治檔案中所載公務員、證人、檢舉人及消息來源之姓名、化名、代號及職稱，應提供閱覽、抄錄或複製，不適用「國家情報工作法」第8條規定。檔案局在2024年2月28日後，即已依照新法規定辦理。

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行政院人權處指出，原先另有列為「永久保密」，故暫未移轉的政治檔案，依照新規定，將由國安局與國安會進行全面檢討。除非有符合法定條件的少數特殊情形，否則原則應於屆滿40年時解密。

行政院人權處提及，該院今年5月19日新聞稿即指出，原先永久保密未移轉的2萬5千餘件政治檔案，預計將有96%以上得以解密，剩餘保密者依法每3年還要再檢討。相關檢討將在8月底前完成，相信在賴總統指示下，國安團隊應會以開放態度謹慎辦理，務求開放範圍最大化。

根據統計，歷年來「已移轉」檔案局的機密政治檔案，總共有7萬2956筆，解密率高達99.96%，未達解密條件者僅26件。

針對行政院長卓榮泰今日提到開放監控檔案，行政院人權處表示，針對監控類檔案的開放，也是今年2月28日新規定施行的成果。檔案局已依照法律規定，從7月底開始將分批主動通知監控類檔案當事人。

據說明，在通知當事人優先近用的半年後，檔案目錄即會上網，供社會大眾申請應用。如果檔案產生未滿70年且當事人仍在世，當事人可以表達其高度個人隱私（如：家庭關係、伴侶關係等），是否提供其他第三人申請應用的意願。在過程中，檔案局也會協助當事人查找檔案，並細心陪伴。

行政院人權處強調，上述都是法律已明定的工作。該處會從整體轉型正義的視野，與國安團隊保持合作，也督導檔案局依法辦理，確保修法美意充分落實。

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