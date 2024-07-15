被黃國昌指為鄭文燦涉賄案開綠燈 內政部：別編故事混淆視聽

民眾黨立委黃國昌今（15）日指控，內政部為「變更林口特定區計畫案」大開綠燈，內政部隨即澄清，林口工五案變更程序皆依法有據，內政部都委會從未同意核准此案。（民眾黨團提供）

2024/07/15 16:28

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立委黃國昌今（15）日指控，內政部為「變更林口特定區計畫案」大開綠燈，讓農業區、保護區變更為第二種產業專用區。對此，內政部澄清，林口工五案變更程序皆依法有據，內政部都委會從未同意核准此案，都市計畫審議不是任意的連連看皆有公文可稽，呼籲有心人士莫以移花接木的編故事手法來混淆視聽。

黃國昌上午召開記者會指出，他上週在司法及法制委員會質詢時，已清楚揭露因涉貪遭押的前桃園市長鄭文燦收錢辦事，提供從地方中央一條龍替權貴變更農地的貼心服務。事後內政部卻以「同意申請不是同意變更」等不負責任、避重就輕的回應，企圖迴避替權貴護航之醜陋作為。

請繼續往下閱讀...

黃國昌指控，2014年3月18日內政部都市計畫委員會第823次會議時，涉嫌行賄的台塑集團顧問廖俊松等人希望將農業區、保護區變更為產業專用區，就已遭內政部駁回；2017年9月廖俊松行賄鄭文燦，鄭文燦為其親自主持會議，捲土重來。

黃國昌說，土地變更並非鄭文燦一人就可完成，廖俊松陳情至總統府及行政院，前總統府秘書長回覆廖俊松「總統至為重視」並已函請行政院處理，時任行政院秘書長卓榮泰的回函也表示已請內政部處例，廖俊松還在此回函上簽名呈給鄭文燦。行政院既然已經交辦，內政部當然也就核准，認定「林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫」符合「適應經濟發展之需要」，大開綠燈。

針對黃國昌的指控，內政部表示，此案桃園市政府考量工五工業區產業用地已臻飽和，經目的事業主管機關經濟部2018年2月7日函內政部表示，林口工五工業區有擴廠需要且能增加產能，確實符合「適應經濟發展之需要」，故內政部函請桃園市政府，依都市計畫法第27條「適應經濟之發展」辦理都市計畫變更程序，目前全案仍在都委會審議程序中。內政部一切依法有據且依規辦理，並無所謂忽略102年未能審議通過之情事。

內政部強調，林口工五擴大案目前由內政部都委會在2022年12月6日召開第5次專案小組會議，並請桃園市政府補充資料再提會討論。截至目前為止，該府尚未送資料到內政部，後續辦理相關進度與細節，應洽桃園市政府詳予說明。

至於內政部都委會專案小組會議中，陳情人逕向內政部提出自辦市地重劃的訴求，內政部說，考量市府已提報行政院為重大建設計畫，且以區段徵收辦理整體開發，不宜將農業區分離9.12公頃農業區採自辦市地重劃，經過專案小組多次會議討論建議未便採納。

內政部提醒，有關內政部都委會專案小組審議歷次紀錄等相關資料皆公開在國土空間及利用審議資訊專區網站（https://lud.nlma.gov.tw/）歡迎參閱，且後續內政部亦將配合檢調調查中，有心人士以臆測影射此案，大可不必。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法