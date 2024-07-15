為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

開放監控類檔案面對歷史 卓榮泰：保障隱私後將開放大眾應用

行政院長卓榮泰今日表示，監控類檔案的開放，政府將在近期內逐步通知當事人優先閱覽，並依法確保當事人隱私後，再開放社會大眾申請應用。（圖由行政院提供）

行政院長卓榮泰今日表示，監控類檔案的開放，政府將在近期內逐步通知當事人優先閱覽，並依法確保當事人隱私後，再開放社會大眾申請應用。（圖由行政院提供）

2024/07/15 16:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕1897年7月15日，台灣結束長達38年戒嚴，但政治檔案至今仍未全部開放。行政院長卓榮泰今日視察國家檔案局時表示，監控類檔案的開放，政府將在近期內逐步通知當事人優先閱覽，並依法確保當事人隱私後，再開放社會大眾申請應用。

卓榮泰指出，檔案局在推動政治檔案解密及開放應用工作上，展現高效率，已移轉的7萬2956筆機密政治檔案中，解密率高達99.96%，未解密檔案僅餘26筆。

卓榮泰提到，監控類檔案在「政治檔案條例」於今年2月28日修法後，已建立開放應用標準，政府將在近期內逐步通知當事人優先閱覽，並依法確保當事人隱私後，再開放社會大眾申請應用。

卓榮泰強調，政府誠實面對歷史真相，會秉持負責任的態度，持續推動政治檔案解密及開放應用工作，做為未來推動轉型正義共同遵循的方向。

台灣在1949年5月19日宣布戒嚴，歷經長達38年的戒嚴歷史，1897年7月15日零時起才正式解嚴。卓榮泰表示，法國作家米蘭．昆德拉（Milan Kundera）提及，「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」，記憶不是讓大家記得仇恨，而是讓大家記得歷史，不讓歷史重演，這才是最重要。

卓榮泰說，台灣經過漫長的威權、戒嚴時期，已努力建立民主政治體制，同時政府也將過去歷史真相放在歷史的天秤上，讓後人共同見證民主與威權的競爭，最終一定是民主獲得勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
解嚴37週年訪國家檔案局 賴清德：了解真相避免歷史重演
2024/07/15 11:37

解嚴37週年訪國家檔案局 賴清德：了解真相避免歷史重演
國家檔案局解密禁書、禁歌 射鵰英雄傳、何日君再來曾入列
2024/07/15 15:26

國家檔案局解密禁書、禁歌 射鵰英雄傳、何日君再來曾入列

仁武受惠建設交通 高京用心蓋代表作
政治檔案解密率達99.96％ 卓榮泰：繼續做、民主不會從天而降
2024/07/15 12:16

政治檔案解密率達99.96％ 卓榮泰：繼續做、民主不會從天而降
國民黨「總裁批簽」4286筆均為政治檔案？ 最高行發回更審
2023/11/16 21:09

國民黨「總裁批簽」4286筆均為政治檔案？ 最高行發回更審

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播