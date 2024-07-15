開放監控類檔案面對歷史 卓榮泰：保障隱私後將開放大眾應用

行政院長卓榮泰今日表示，監控類檔案的開放，政府將在近期內逐步通知當事人優先閱覽，並依法確保當事人隱私後，再開放社會大眾申請應用。（圖由行政院提供）

2024/07/15 16:04

〔記者陳鈺馥／台北報導〕1897年7月15日，台灣結束長達38年戒嚴，但政治檔案至今仍未全部開放。行政院長卓榮泰今日視察國家檔案局時表示，監控類檔案的開放，政府將在近期內逐步通知當事人優先閱覽，並依法確保當事人隱私後，再開放社會大眾申請應用。

卓榮泰指出，檔案局在推動政治檔案解密及開放應用工作上，展現高效率，已移轉的7萬2956筆機密政治檔案中，解密率高達99.96%，未解密檔案僅餘26筆。

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卓榮泰提到，監控類檔案在「政治檔案條例」於今年2月28日修法後，已建立開放應用標準，政府將在近期內逐步通知當事人優先閱覽，並依法確保當事人隱私後，再開放社會大眾申請應用。

卓榮泰強調，政府誠實面對歷史真相，會秉持負責任的態度，持續推動政治檔案解密及開放應用工作，做為未來推動轉型正義共同遵循的方向。

台灣在1949年5月19日宣布戒嚴，歷經長達38年的戒嚴歷史，1897年7月15日零時起才正式解嚴。卓榮泰表示，法國作家米蘭．昆德拉（Milan Kundera）提及，「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」，記憶不是讓大家記得仇恨，而是讓大家記得歷史，不讓歷史重演，這才是最重要。

卓榮泰說，台灣經過漫長的威權、戒嚴時期，已努力建立民主政治體制，同時政府也將過去歷史真相放在歷史的天秤上，讓後人共同見證民主與威權的競爭，最終一定是民主獲得勝利。

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