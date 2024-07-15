彰化地政處長蔡和昌退休轉政務官續任 笑嘆「又對老婆黃牛了」

彰化地政處長蔡和昌退休轉政務官，笑嘆「又對老婆黃牛了」。（彰化縣政府提供）

2024/07/15 16:42

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政府地政處長蔡和昌原訂7月16日屆齡退休，縣府借重專才，退休當日轉任政務官續任。蔡和昌表示，從事公職已超過43年，希望能夠在完成階段性任務後，真的離開職場，帶老婆出國走走，不要再對老婆黃牛了！

蔡和昌一路從基層做起，從芳苑鄉、彰化市公所技士，再到省政府出任地政處技士與股長，轉往內政部技正，隨後回到彰化縣繼續公職，先後在地政處副處長、彰化、鹿港地政所主任，縣議會法制室主任、議事組主任，在2021年調任地政處長。

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蔡和昌說，他從事公職已有43年4個月又15天，原本跟老婆說好退休就要出國去玩，如今確定又黃牛了。轉任政務官後，希望能夠儘速完成階段性任務，交棒給後輩，能夠「真正退休」，多留點時間給自己與家人，也實現帶老婆出國走走的心願。

縣府今天也公布3處地政所主任的人事異動案，因彰化林浚煦、鹿港楊昌和2人將於7月16日屆齡退休，彰化遺缺由地政處副處長陳麗梅出任，鹿港遺缺由溪湖地政主任何雪霞接任，溪湖地政所主任由縣府地政處地籍科長黃麗卿調任。

縣府指出，這次地政單位異動，希望能夠透過職務的輪調歷練，培育更專業的地政人才，而後續調任後所遺職缺，將會儘快覓選合適人才。

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