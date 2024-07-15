7大法官任期將屆 賴總統核定成立提名小組、明起接受推薦

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統已核定成立「司法院大法官提名審薦小組」，明起接受社會各界推（自）薦大法官候選人。（圖由總統府提供）

2024/07/15 15:50

〔記者陳昀／台北報導〕現任15位大法官中有7人將於10月底任期屆滿，賴清德總統已核定成立「司法院大法官提名審薦小組」，由副總統蕭美琴擔任召集人、司法院前院長賴英照任副召集人，協助總統提名大法官人選後續咨請立法院同意，明起接受社會各界推（自）薦大法官候選人。

總統府發言人郭雅慧指出，現任司法院大法官15人，其中2016年11月1日就任的院長許宗力、副院長蔡烱燉及許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元共7位大法官，任期將在今年10月31日屆滿。為使大法官任期銜接，發揮憲政功能，總統將依據憲法增修條文規定，提名包含正、副院長在內的7位大法官人選，咨請立法院同意後任命。

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郭雅慧說明，大法官是憲政的守護者、人權的捍衛者。總統為行使憲法賦予的提名職權，已核定2024年司法院大法官提名審薦小組設置要點，敦聘副總統蕭美琴、司法院前院長賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯、全國律師聯合會前理事長陳彥希5人為提名審薦小組委員，並指請蕭美琴擔任召集人，賴英照擔任副召集人。

郭雅慧進一步表示，審薦小組將襄助總統以公開、公平、公正方式提名大法官，預訂7月16日召開第1次會議，展開審薦工作（依慣例不含正、副院長），會後將發布新聞，在總統府官網刊登徵才公告，並函請機關、學校及團體推薦，接受社會各界推（自）薦大法官候選人。

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