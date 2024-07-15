屏縣府秘書長邱黃肇崇 接任縣內最高職等文官原文發中心主任

邱黃肇崇接任原文發中心主任。（記者陳彥廷攝）

2024/07/15 15:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕現任原住民族委員會主委曾智勇從原住民族文化發展中心（簡稱原文發中心）主任陞任，遺缺近兩個月後今天正式由屏東縣政府秘書長邱黃肇崇接任，曾智勇從交接人變成監交人，邱黃肇崇說，感謝曾智勇主委和前幾任主任打下基礎，他將為台灣原住民的發展及文化傳承做出更多貢獻。

邱黃肇崇出身屏東縣瑪家鄉排灣族，為原住民族文化發展中心成立以來第9任首長，交通大學交通運輸研究所畢業後投身公職，曾擔任屏東縣政府原住民處專員、高雄市政府公共汽車管理處處長、屏東縣政府城鄉發展處處長，後更被曹啟鴻、潘孟安及周春米連3任縣長倚重擔任屏東縣政府秘書長一職至今。

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原文發中心座落於瑪家鄉，中心主任職等為簡任12至13職等，在地人接任在地最高職等缺，令瑪家鄉親振奮，不只屏東全原民鄉鄉長都到齊，在地所有村長也都趕到，甚至連國民黨籍的前縣議會議長程清水都遠道而來觀禮。

曾智勇Ljaucu．Zingrur致詞時表示，感謝副主任及同仁在過去他擔任主任期間的配合及協助，完成首屆的南島藝術3年展及綠珠雕琢計畫等重要工作，也期許邱黃肇崇主任能夠發揮長才，發想更多的創意作為，讓中心業務有更好的發展。

周春米則以「割捨」一曲形容心境，她說，邱黃肇崇於秘書長時期，也是縣府內最高職等的文官，不僅在交通、建設上擁有多年經驗，在行政上的調和鼎鼐，是她和歷屆縣長在所有縣政事務上不可或缺的左右手，從基層出身的他更加能了解基層，縣府官員在他的調教之下，現在面對所有行政事務是能更加的有條不紊。

立委伍麗華上台則是一度哽咽到說不出話來，原來，她說，自己和邱黃是同村人，她任縣府原民處長時，就受過他的多所照顧，而他的學識淵博、行政歷練豐富及處事圓融，是原住民公務領域少有的行政人才，未在原住民領域都能獲得重任，但他仍選擇在回復原住民族名，祝福他在原文發中心一展長才。

邱黃肇崇說，他將在曾智勇主委及歷任首長所建立的良好基礎之上繼續努力，全心致力於文化園區的設施充實及遊客服務等營運工作，希望逐步提升園區的能見度及服務能量。另外更重要的是持續推動原住民族的文化保存及推廣工作，將透過分布全國各地之29處原住民族地方文化館做為在地文化發展基地，連結部落維護原住民族有形及無形文化，深化與南島語族及各國原住民族群在文化議題上的交流與分享的角色。

邱黃肇崇（右）接任原文發中心主任。（記者陳彥廷攝）

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