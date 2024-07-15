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「國土計畫法」中央配套不清 張善政：近期不會交分區圖

桃市府民政局15日於觀音區舉辦基層座談會，觀音區為桃園市農業大區，務農與擁有農地人口眾多，對國土計畫法充滿疑慮。（民政局提供）

桃市府民政局15日於觀音區舉辦基層座談會，觀音區為桃園市農業大區，務農與擁有農地人口眾多，對國土計畫法充滿疑慮。（民政局提供）

2024/07/15 15:42

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國土計畫法延至明日5月上路，截至目前僅有6個縣市交「土地功能分區圖」，包括六都在內尚有16個縣市未完成，桃園市長張善政今（15）表示，國土計畫法配套很不清楚，「連我們自己很多地方都搞不清楚」，中央執意在明年上路非常不聰明，市府近期不會交出土地功能分區圖。

全台22縣市原需在今年6月30日前，將「土地功能分區圖」報內政部，但至今僅連江縣、金門縣、花蓮縣、新竹市、基隆市、宜蘭縣等6個縣市繳交，國土計畫法能否如期上路添變數。

桃市府民政局今於觀音區舉辦基層座談會，觀音區為桃園市農業大區，務農與擁有農地人口眾多，對國土計畫法充滿疑慮，藍埔里長陳奕欽表示，國土計畫法明年就要上路，但農民不理解農業發展區內第1類、第2類劃設後的使用與管制原則，究竟以後可以建農舍、資材室嗎？被劃入農1的優良農地有無補助或補償措施？關於農業產銷等興辦事業計畫可以做嗎？而國土計畫法一開辦，5年才可通盤檢討一次，「政府應該下鄉跟農銘說清楚、講明白」，不該犧牲農民的福利。

張善政直言，「現在國土計畫法配套很不清楚，連我們自己很多地方都搞不清楚」，國土計畫法由內政部訂定，但農業部沒有參與很多，將來要開發成產業區，經濟部也沒有參與很多，明年就要上路是非常、非常不聰明的作法，他日前在行政院院會已向院長卓榮泰反映，國土計畫法不能趕在明年上路，必須多花點時間把配套措施做好，私下也曾跟卓榮泰反映。

張善政表示，內政部要他們近期繳交細部規劃，桃園市可能交不出來，且交出前絕對會跟地方溝通，但絕對不會是最近，市府絕對會捍衛農民權利，在細部規劃前一定會溝通，如何才能做好且不影響民眾權益，也希望中央近期趕快將配套措施做好，市府會跟中央繼續努力溝通。

桃市府民政局15日於觀音區舉辦基層座談會，觀音區為桃園市農業大區，務農與擁有農地人口眾多，對國土計畫法充滿疑慮。（民政局提供）

桃市府民政局15日於觀音區舉辦基層座談會，觀音區為桃園市農業大區，務農與擁有農地人口眾多，對國土計畫法充滿疑慮。（民政局提供）

桃市府民政局15日於觀音區舉辦基層座談會，觀音區為桃園市農業大區，務農與擁有農地人口眾多，對國土計畫法充滿疑慮。（民政局提供）

桃市府民政局15日於觀音區舉辦基層座談會，觀音區為桃園市農業大區，務農與擁有農地人口眾多，對國土計畫法充滿疑慮。（民政局提供）

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