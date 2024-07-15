立院三讀 載明消防屬離島綜合建設實施方案項目

立法院院會今日三讀通過「離島建設條例第5條條文修正案」，將「消防建設」納入離島綜合建設實施方案所應載明的內容。 （記者田裕華攝）

2024/07/15 14:15

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（15）日三讀通過「離島建設條例第5條條文修正案」，將「消防建設」納入離島綜合建設實施方案所應載明的內容。

現行「離島建設條例」明定，縣市主管機關應依據縣市綜合發展計畫，擬訂4年1期的離島綜合建設實施方案，內容包括：基礎、產業、教育、文化、交通、醫療、觀光、警政、社會福利建設等項目。

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國民黨立委陳玉珍提案指出，鑑於現行「離島建設條例」隨著時空環境變遷，部分現行條文已無法回應離島發展需求，以消防建設為例，依現行條文規定，消防建設非屬離島綜合建設實施方案所應載明的內容，應予修正納入本法建設項目。

另，陳玉珍也說，完善殯葬設施，建構優質殯葬環境也是現代社會應有的建設實施方案，也應予以一併列入，因此提出修法。

立院經濟委員會審查時，國家發展委員會主任委員劉鏡清表示，尊重立院決議，他也特別說明，原條文中列有「其他」，消防建設原本就有在做。

新法修正「離島建設條例」第5條，將離島綜合建設實施方案內容第4款改為「警政、消防建設」，載明消防建設在列。此外，本次修法也通過將現行條文第12款中，離島綜合建設實施方案內容包括「天然災害防制及濫葬、濫墾、濫建之改善」，修正文字為「災害防救及濫葬、濫墾、濫建之改善」。

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