政治檔案解密率達99.96％ 卓榮泰：繼續做、民主不會從天而降

行政院長卓榮泰15日前往國家發展委員會檔案管理局，視察政治檔案開放應用情形，上台致詞。（記者塗建榮攝）

2024/07/15 12:16

〔記者董冠怡／新北報導〕總統賴清德、行政院長卓榮泰今天視察新莊區的國家發展委員會檔案管理局（簡稱國家檔案局），了解政治檔案解密進度。卓聽取簡報後致詞提到，目前已進展至99.96%，國家檔案局工作很有效率，未來將持續做下去，並說民主不會從天上掉下來，正義也不一定時時都存在，可能很容易被破壞，只有靠共同守住、捍衛、爭取正義與民主，才能在變革中向前邁進。

國家檔案局長林秋燕表示，在加速政治檔案解密與開放應用上，目前99.96%的檔案已解除機密、26件未解密，列管未移轉的原永久保密檔案統計8案4556件，也函請機關於8月27日前，回報解降密檢討情形。若經檢討後，仍屬國安情報來源或管道，最晚40年要解密，得延長保密者，僅限危害曾從事對陸情蒐的情報人員、嚴重影響國安或對外關係與對陸情報工作安全3種例外情形，並須逐次報由國安會議同意延長，每次延長不得超過3年。

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卓榮泰表示，台灣歷經漫長威權時期，今天是解嚴紀念日，戒嚴那一天的5月19日，已公告為白色恐怖記憶日，作家米蘭‧昆德拉說過，人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭，記憶不是讓我們記得仇恨，而是記得歷史，遺忘是讓歷史不再重演，這才重要，如今已非常努力走出民主政治，也看到從體制上，將過去歷史真相放在歷史的天秤上，讓未來人類共同來看這場民主與威權的競爭，最後勝利的定是民主。

卓榮泰指出，國家檔案局工作很有效率，日前他所準備的資料中，解密紀錄只有9成6，如今已進展至99.96%，僅存26件沒有解密，一次一次、一件一件，向歷史、當事人及其家屬、所有人交代，這是負責任的態度，未來將持續解密；如牽涉國家重大安全 對外關係等有所顧慮者，透過法律解編，再拿出來做更有效率的運用，監控類對象近期也會一一通知當事人，適度向社會公開，誠實面對歷史。

卓榮泰說，民主不會從天上掉下來，正義也不一定時時都存在，可能很容易被破壞，只有靠共同守住、捍衛、爭取正義與民主，才能在一代又一代、一次又一次的變革中，持續往前進步，並感謝國家檔案局的辛勞，以及社會大眾耐心等待、諒解，在總統指領下，一定會用歷史原貌，真誠放在歷史跟現在生活中，當作警惕與未來共同遵循的方向。

總統賴清德（右2）、行政院長卓榮泰（右1）15日前往國家發展委員會檔案管理局，視察政治檔案開放應用情形。（記者塗建榮攝）

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